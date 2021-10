Duna se oficiálně dočká pokračování. Sci-fi velkofilm splnil očekávání studia

Příběh z pouštní planety Arrakis vtrhl do kinosálů jako písečný uragán. Nadšení byli diváci i kritika. Studio a režisér Denis Villeneuve se dohodli, že epické vyprávění rozdělí do dvou samostatných filmů. Kdyby si tedy Duna vedla v kinech špatně jako předchozí adaptace od Davida Lynche, na druhý díl nemuselo dojít a diváci by se rozuzlení nedočkali. „Už od začátku jsem všem doporučoval, abychom to rozdělili na dva díly,“ prozradil Villeneuve v rozhovoru pro magazín Newsweek.

„Je to jen začátek,“ píše filmové studio Legendary Pictures v příspěvku oznamujícím pokračování. „Děkujeme všem, kteří zatím Dunu viděli, nebo se na ní teprve chystají. S radostí oznamujeme, že dobrodružství bude pokračovat!“

„Chystám scénář druhého dílu a přijdu si znovu jako osmiletý chlapec. To se mi běžně nestává. Poprvé jsem to zažil zažil pocit vděku a dojetí, když jsem sledoval jeden ze svých filmů. Nevím, jak se na to tváří diváci, ale vím, jak se na to tváří Denis Velleneuve. Upřímně děkuje,“ popsal situaci režisér.



Duna měla rozpočet ohromných 165 milionů dolarů, ale za pouhý týden v kinech si na sebe stačila vydělat. Celosvětově od diváků utržila více než 182 milionů dolarů.