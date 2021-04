Od Dunaje k Amazonce. Projít se k několika světovým veletokům a neopustit jednu čtvrť, i to nabízí pražský Karlín

Že jsou administrativní budovy ošklivé a hyzdí vzhled města? Nenechte se mýlit, dnes si dokážeme, že to není pravda, když podruhé v tomto roce navštívíme dynamicky se rozvíjející pražskou čtvrť Karlín.

Na těchto stránkách jsme se na konci února prošli po někdejší pražské periferii Karlíně a věnovali jsme pozornost především jeho jihovýchodní partii. V ní ožívají staré továrny, které získávají novou náplň, a objevují se i kreativní nové budovy. Na závěr jsem slíbil, že se do této svérázné čtvrti ještě vrátíme, abychom se seznámili se zajímavými novostavbami na opačném konci, tedy tam, kde se nacházel karlínský přístav a Rohanský ostrov.



Tento ostrov byl na konci dvacátých let minulého století připojen k pevnině, když bylo rameno Vltavy zasypáno. Město tak získalo cenné území pro další výstavbu, k té už ale nedošlo: zejména z toho důvodu, že během jarních povodní bývala tato lokalita pravidelně pod vodou. Později byla niveleta terénu navyšována násypy ze stavby metra. Z doby studií si pamatuji na podmanivý projekt architekta Jaroslava Paroubka, který sem navrhl olympijský stadion, zapuštěný do takové navážky. Nic se samozřejmě nepostavilo a tato enkláva zůstala dál doménou různých skladišť, montoven a parkovišť, dodnes tu také přežívají dva pozůstatky někdejšího nákladového nádraží, k nimž vedly rezavé koleje.

Ať žijí kanceláře

Toto místo se tak stalo útočištěm tichých rybářů, kteří posedávali na břehu řeky, bezdomovců a především dětí, jež tu řádily v náletové zeleni. Tady si mohly vybudovat různé skrýše a konat dobrodružné výpravy až k Libeňskému mostu. Bylo ovšem jen otázkou času, kdy se zde začne stavět, protože jde o atraktivní lokalitu nedaleko historického centra a v sousedství řeky, jež tu není – na rozdíl od městského centra – regulována. Zachoval se tu tak přirozený břeh, což je v metropoli vzácnost, i když v devadesátých letech zde vznikl protipovodňový val.

Intenzivně stavět se tu začalo až po ničivé povodni v roce 2002. Nejdříve severní stranu Rohanského nábřeží postupně zaplnily velké kancelářské budovy. Investorem se v tomto případě stala zejména společnost Karlin Group. Stavět bytovky by tu nebyl nejlepší nápad, zejména poté, co se automobilovému provozu uzavřela někdejší živá městská třída a hlavní východozápadní osa Karlína Sokolovská ulice (dříve Královská třída), kde zůstala jen tramvajová trať. Auta se totiž přesunula na Rohanské nábřeží, takže intenzita průjezdné dopravy je tu značná. Bydlení by to moc neprospívalo.

Hned první stavba, palác Danube na západním konci, je architektonicky zajímavá. Dokonale využívá trojúhelníkový pozemek a svým tvarem připomíná velkou loď s mohutným kýlem směřujícím k centru. Tento tmavočervený „parník“ navrhlo respektované chicagské studio Kohn Pedersen Fox (ve spolupráci s pražským ateliérem ADNS), ve světě známé především svými projekty mrakodrapů.

Výstavba pokračuje

Na Danube navazuje poněkud fádnější budova Nile stejných autorů a poté další administrativa Amazon, projektovaná známým dánským studiem SHL. Anglické názvy veletoků znějí českým uším poněkud směšně, ale je to bohužel jakýsi trend, jak uvidíme i dále. Každopádně je „Amazonka“ pěknou architekturou: jak výrazným horizontálním členěním, tak i velkou vnitřní halou, již vyplňují subtropické rostliny. Na protější straně Rohanského nábřeží zase upoutá amébovitá budova pojišťovny Kooperativa s vertikálními barevnými lamelami, navržená pražským ateliérem DaM. Nad komunikací se tu klene zajímavá lávka pro pěší.

Vraťme se však na severní stranu ulice, kde následuje luxusní obytný blok River Diamond, jenž skrývá malou zahradu v japonském stylu. Nápaditou stavbu projektovalo studio Šafer Hájek. V dalším bloku najdeme další administrativy River Diamond I–III, navržené brněnským architektem Petrem Hrůšou, ateliérem Helika, známým Britem Davidem Chipperfieldem a konečně rakouským studiem Baumschlager Eberle a Schindler Seko Architekti. Tady výstavba zatím končí, ale navazovat by měl úsek, který připravuje developer Luděk Sekyra. O kus dál naproti sídlišti Invalidovna zaujmou nové administrativy na území bývalé Rustonky, navržené holešovickým studiem CMC, kam patří i nedávno dokončená centrála banky J&T; mezi objekty zaujme i výrazná pohyblivá plastika Jiřího Příhody. Poblíž protější stanice metra pak vznikl areál Futurama Business Park architekta Vladimíra Krátkého.

Nyní se staví i v dalším plánu blíže k řece při nově založené Karolinské ulici, kde zaujmou bytové komplexy švýcarského ateliéru EM2N (ti navrhli také českým kubismem inspirovanou administračku Keystone Office na nároží Rohanského nábřeží a Šaldovy ulice), tvarově zajímavá expresivní budova Ivana Kroupy a velký bytový komplex s vnitřním dvorem od studia Baumschlager Eberle. Jak je zřejmé, vedle domácích projektantů se zde opět uplatnili i zahraniční tvůrci. A to je dobře.