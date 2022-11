„Fénixův řád byla výzva.“ Vychází pátý ilustrovaný díl Harryho Pottera

„Ilustrovat Harryho Pottera a Fénixův řád představovalo vždy výzvu; vzhledem k rozsahu knihy bylo třeba vybrat z obrovského množství postav a míst. Bylo mi velkou ctí, že mi s tímto náročným úkolem pomohl Neil Packer. Pro mě jako fanouška jeho práce bylo úžasné vidět, jak se jeho ilustrace objevují v textu, a bylo příjemné pracovat s ním v týmu. Pro Pottera je jako stvořený,“ uvedl oceňovaný ilustrátor Jim Kay pro Wizarding World.

Neville Longbottom a Lenka Láskorádová.

Neil Packer pro Wizarding World doplnil: „Pro mě jako přítele i kolegu bylo ctí, že jsem byl požádán, abych na této knize pracoval po boku Jima Kaye. Jim už do této série tolik investoval a já jsem si byl velmi dobře vědom toho, že nechci zasahovat do ohromující práce, kterou dokáže jen on. Rozsah této knihy a úžasné bohatství představivosti v rámci psaní možná ponechaly prostor pro druhý přístup a bylo pro mě velkou radostí a výzvou pokusit se pracovat v souladu s Jimovými ilustracemi a vizualizovat část kouzelnického světa J. K. Rowlingové.“

Fénixův řád je poslední knihou, na které se Jim Kay podílel. Po deseti letech se rozhodl ukončit spolupráci na ilustrované sérii. Důvodem je jeho mentální zdraví.

Dolores Umbridgeová.

Neil Packer na svém Instagramu uvedl, že prozatím není o jeho další participaci na šestém Princi dvojí krve rozhodnuto.

Fanoušci ilustrovaných vydání se však mohou přinejmenším těšit na třetí díl z dílny ilustrátorské dvojice Minalima, jehož vydání je plánováno na příští rok. Tato série však prozatím není v češtině dostupná.