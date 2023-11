Pět měst, padesátka filmů a jeden seriál. Kurz filmové francouzštiny právě startuje

Tradiční Festival francouzského filmu letos uvede 47 filmů ve 144 projekcích a tentokrát také jednu seriálovou předpremiéru: představí první díl seriálu Xaviera Giannoliho O penězích a krvi, který mohli vidět také návštěvníci letošního festivalu v Benátkách.

Seriál z produkce CANAL+ líčí obří skandál z roku 2009, kdy dvojice podvodníků z pařížské dělnické čtvrti Belleville a burzovní makléř dokázali z nově vzniklého evropského finančního trhu s emisními povolenkami odsát více než 1,5 miliardy eur.

Když je řeč o penězích, právě tuto projekci mohou zájemci 28. listopadu od 18.30 v pražském Kině 35 navštívit zdarma. Vstupné na ostatní festivalové projekce činí 140 korun a konají se v Praze od 23. do 29. listopadu vedle zmíněného Kina 35 také v Lucerně, Světozoru a Edison Filmhubu. Přehlídka se koná také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě, a to od 23. do 26. listopadu.

O slavnostní zahájení v kině Lucerna se postará předpremiéra filmu režiséra Martina Provosta Malíř jejího těla, který zachycuje životní příběh významného francouzského postimpresionistického malíře Pierra Bonnarda a jeho celoživotní lásky a múzy Marthy. Snímek uvede Martin Provost osobně.

Předpremiér snímků, které později zamíří do distribuce, uvede přehlídka celkem třináct, mezi nimi například životopisný snímek Prezidentova žena, v němž Catherine Deneuveová ztvárnila manželku někdejšího francouzského prezidenta Jacquese Chiraca.

Z reálných událostí vychází i film režiséra Cédrica Kahna Případ Goldman, jenž je rekonstrukcí obnoveného soudního řízení s kontroverzním intelektuálem a levicovým aktivistou Pierrem Goldmanem, který byl na počátku sedmdesátých let odsouzen k doživotí za ozbrojené přepadení.

O vítězi soutěže rozhodnou diváci

Pražská část přehlídky nabídne soutěžní sekci Výběr české kritiky s pěti snímky, které se budou ucházet o Cenu diváků. „Historický snímek Ve jménu cti, který efektně využívá jednotlivých variant duelů – s kordy, pistolemi nebo šavlemi –, natočil režisér Vincent Perez. Kniha řešení Michela Gondryho je svěží komedie se skvělými dialogy, v hlavní roli exceluje Pierre Niney. Drama Šestnáctiletí režiséra Philippa Lioreta je příběh o vztahu studentů z rozdílného sociálního zázemí a náboženského prostředí. Ve filmu Po neznámých stezkách putuje Jean Dujardin pěšky po zapomenutých cestách Francie. Dokument režisérky Florence Platarets Godard o Godardovi vznikl z materiálů pocházejících z režisérova osobního archivu,“ představují soutěžní filmy pořadatelé.

Jeanu-Lucu Godardovi, který zemřel loni ve věku 91 let, je věnována i celá speciální sekce festivalu. V rámci této pocty bude uvedeno pět zásadních snímků z jeho tvorby: U konce s dechem, Bláznivý Petříček, Alphaville, Číňanka a také Pohrdání, z něhož vychází letošní vizuál celé přehlídky.