Dokumentaristka Helena Třeštíková obdržela francouzský Řád umění a literatury

„Francouzskou kulturu miluji od mládí, vždy jsem se toužila podívat do Paříže. Podařilo se mi to rok po maturitě v mých dvaceti letech, v létě roku 1969, kdy ještě byly otevřené hranice. Paříž byla pro mě zjevením, galerie, muzea, svobodné město plné inspirace. Tehdy jsem si dala závazek, že musím dokázat stát se režisérkou. Za několik měsíců se zavřely hranice Československa, do Paříže jsem se tak znovu podívala až za několik desítek let, když se tam promítaly některé mé filmy,“ řekla Třeštíková.

Třeštíková dodala, že se definuje jako lokální kronikářka a to, že filmy zajímají i zahraniční publikum, je pro ni nečekaná radost.

Retrospektivu filmové tvorby české režisérky v Paříži uspořádalo pařížské Centre Pompidou v roce 2021, organizátoři do ní zařadili jak rané, tak novější dokumenty. Mezi nimi Soukromý vesmír, části Manželských etud nebo snímky s jedinečnými osudy, jako jsou Katka, Marcela či Mallory.

Třeštíková vystudovala dokumentární režii na FAMU, kde dnes působí jako pedagožka. Od roku 1974 natočila více než 50 dokumentů. Specializuje se na časosběrné dokumenty, kdy lidské osudy sleduje v delším časovém úseku. Dvakrát vyhrála dokumentární soutěž na festivalu v Karlových Varech a získala Českého lva za snímek Katka. Její snímek Forman vs. Forman měl premiéru na festivalu v Cannes, film Anny byl stejně jako René – Vězeň svobody uveden na festivalu dokumentárních filmů IDFA v Amsterodamu.

V současné době pracuje na dokončení časosběrného dokumentu o zpěvačce Báře Basikové. Dokončuje také čtvrtou sérii Manželských etud, osudy svých hrdinů v tomto projektu sleduje od roku 1980.

Řád literatury a umění má tři stupně: rytíř, důstojník a komandér. Třeštíková převzala ocenění ve stupni důstojník. Mezi držiteli Řádu literatury a umění jsou z českých umělců například filmaři Jiří Menzel a Věra Chytilová, kritička Eva Zaoralová, básník Petr Král, operní pěvkyně Magdalena Kožená a Eva Urbanová, malíři Adriena Šimotová a Adolf Born, fotograf Josef Koudelka, spisovatel Bohumil Hrabal a historička umění Anna Fárová. Ocenění získal také bývalý prezident Václav Havel za svou dramatickou tvorbu.