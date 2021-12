Vánoce u obrazovek. Televize sázejí na osvědčené jistoty, české streamy mají co nabídnout

Nadcházející vánoční svátky přinášejí tradiční dilema: lze je strávit u obrazovky, aniž by se k výčitkám z přemíry spořádaných vanilkových rohlíčků přidala deprese z trestuhodně promrhaného času? Vzhledem k tomu, že vlivem pandemie již druhým rokem nabývá izolované domácí sledování na společenské záslužnosti, stojí za to se nad nabídkou vysílaného nebo streamovaného obsahu zamyslet se vší vážností.

Cestováním v čase proti domluvenému sňatku

Nejsledovanějším televizním pořadem letošních Vánoc bude pohádka, kterou na Štědrý den v 19 hodin uvede ČT 1. Samozřejmě existuje teoretická možnost, že se toto proroctví nenaplní, ale vzhledem ke zkušenostem z minulých let by to bylo s podivem. Tentokrát dostal příděl feudální romantiky název Jak si nevzít princeznu, režíroval jej Karel Janák podle scénáře Petra Hudského a v hlavních rolích se představí Marek Adamczyk a Anna Fialová. Ti hrají mladé snoubence z královských rodů, kteří o sebe navzájem nestojí, a tak společně pracují na plánu, jak dohodnutý sňatek zmařit.

V rámci možností to vypadá na nadějné vybočení z těch nejzajetějších kolejí: v pohádce se bude cestovat v čase, navštěvovat alternativní realita a měnit osud. K dispozici sice není vozidlo DeLorean, nýbrž tři sudičky a jejich hodinky, přesto jde o docela příjemný nápad, jak povinnou dodávku princů a princezen uvést do souladu s trochu aktuálnějším filmařským vesmírem.

Ryba dvakrát jinak

Celou baterii štědrovečerních premiér uvede veřejnoprávní televize na kanálu ČT art. Začne ve 20 hodin komorním vánočním koncertem z Valdštejnského paláce, který nabídne mj. skladby Franze Schuberta či Jakuba Jana Ryby.

Po odbočce k irskému hudebnímu a tanečnímu fenoménu Riverdance (proslavili se nejprve v roce 1994 jako přestávková výplň programu Eurovize, po čtvrtstoletí tvůrci původního představení uspořádali v dublinské 3Arena jubilejní vystoupení) následuje opět Jakub Jan: pořad nazvaný Kouzelná Rybovka vytvořil režisér a výtvarník Matěj Forman v kulisách Kostela sv. Šimona a Judy v Praze.

Spojení živého provedení slavné pastorální skladby Česká mše vánoční k narození Páně s divadelně-výtvarnými obrazy v prostoru barokního svatostánku vychází ze setkání Divadla Lampion, Divadla bratří Formanů, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, dirigenta Zdeňka Klaudy a Kühnova smíšeného sboru. Rybova hudba je v prologu a několika intermezzech proložena skladbami W. A. Mozarta, G. F. Händela, J. Haydna, J. M. Procházky a J. Pelikána. „Při společné práci na tomto hudebně-divadelním projektu by bylo těžké se nedotknout také lidského příběhu Jakuba Jana Ryby, jemuž se nevyhnulo utrpení a nepochopení. Přesto se z něj tvůrcům pod rukama zrodilo dílo s radostným poselstvím a blízkou a důvěrnou atmosférou, která prostřednictvím obrazovky dýchne i na televizní diváky,“ slibuje Česká televize.

Těsně před půlnocí naváže na artu další televizní premiéra – Rozzářené Vánoce, vánoční koncert světoznámého sboru The Tabernacle Choir, čítajícího na 360 pěvců a pěvkyň, společně se stočlenným Orchestra at Temple Square a souborem Bells at Temple Square. Jako sólistka vystupuje zpěvačka a herečka, držitelka divadelní ceny Tony Keli O’Harová.

Korejští kosmonauti a prezidentka Streepová

Komerční stanice vsadily na Štědrý den na osvědčené jistoty: Nova uvede večer na svém hlavním kanálu Tři bratry z roku 2014 a Lásku nebeskou z roku 2003, Prima komedii Sám doma z roku 1990. Na Boží hod večer pak už zavládne retro prakticky všude, opět kromě veřejnoprávního artu: ten premiérově uvede Vánoční koncert Jonase Kaufmanna a taneční galakoncert z milánské La Scaly nazvaný Velké okamžiky tance (oba z roku 2020).

Pak je tu ovšem ještě nabídka streamovacích služeb. Ta nejslovutnější, tedy Netflix, nabídne přímo na Štědrý den několik premiérových titulů. Na vlně nadšení pro korejskou tvorbu se poveze seriál The Silent Sea, mysteriózní sci-fi thriller, v němž hraje například Yoo Gong známý z masově populární Hry na oliheň. Děj seriálu je umístěn do budoucnosti, kdy je Země vyprahlou pouští. Jeho hrdinové jsou členy týmu, který se vydává navštívit opuštěnou výzkumnou stanici na Měsíci.

Radostné vyhlídky nedává Zemi ani další štědrodenní premiéra na Netflixu: v komediálním dramatu K zemi hleď! dva astronomové vyrážejí na mediální turné, aby varovali lidstvo před smrtící kometou, která se řítí přímo na planetu Zemi. Zdá se ale, že to nikoho nezajímá. Snímek podle vlastního scénáře režíroval Adam McKay (zatím nejvíc se mu povedl snímek Sázka na nejistotu z roku 2015) a obsazení je plné hvězd: figuruje v něm Jennifer Lawrencová, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchettová, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Ariana Grande nebo Meryl Streepová, která hraje americkou prezidentku.

Apokalyptickou komedii o marné snaze přesvědčit veřejnost, že jí hrozí bezprostřední nebezpečí, předchází pověst nepokryté environmentalistické agitky: na posouzení, jak je snesitelná, budou mít diváci dvě hodiny a dvacet pět minut.