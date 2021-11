Vrah versus snaživá koncipientka. Spousta fabulace, ale překvapivě málo Roubala

Ivan Roubal byl sériový vrah, odsouzený v roce 2000 na doživotí. Prokázáno mu bylo pět vražd z první poloviny devadesátých let, přisuzovány jsou mu ale i další nevyjasněné případy. Soudní proces s ním byl poměrně dramatický, mj. proto, že soudce v jeho průběhu neprodloužil Roubalovi vazbu. Policisté proto museli rychle najít důvod, proč propuštěného Roubala ihned znovu zatknout. Právě policejní práce na tomto nenadálém úkolu je jedním z ústředních motivů minisérie Případ Roubal, kterou natočila režisérka Tereza Kopáčová jako vlajkový projekt původní tvorby streamovací platformy Voyo, patřící pod křídla televize Nova.





Silná herecká sestava

Jméno zkušené režisérky (pro Českou televizi natočila například sérii Metanol nebo nejnověji Ochránce) doplňují silná jména v herecké sestavě: státní zástupkyni ztvárnila Dagmar Havlová, hlavního vyšetřovatele David Švehlík, samotného Roubala Hynek Čermák.

Tomu se podařilo dobře zpracovat výraznou a veřejně známou polohu Roubalovy osobnosti: tu úlisnou, usměvavou, povýšenou, také nábožensky blouznivou. Pak měl vrah Roubal nepochybně ještě stránku, kterou poznaly jeho oběti i mnozí další lidé, kteří s ním přišli do konfliktu nebo ti, kdo ho třeba jen déle znali. Tuhle děsivou tvář však stačí Hynek Čermák pouze naznačit, na opravdu vyčerpávající portrét takové podivné osobnosti, jakou byl Ivan Roubal, je to ale málo.

Obecně se totiž dá říct, že je v Případu Roubal až překvapivě málo Roubala, zato spousta fabulace, která skutečné okolnosti jeho zatčení a souzení i snahu přiblížit se jeho uvažování tříští a rozmělňuje.

Superhrdinka na prášcích

V podstatě je totiž Případ Roubal zejména příběhem snaživé koncipientky Daniely (Kamila Trnková), která pracuje pro protřelého advokáta Hynka. Ten je Roubalovi přidělen ex offo a ve snaze vyhrát háže vyšetřovatelům pod nohy rozličné klacky, včetně těch neférových. Dosud opomíjenou Danielu si k případu přibral, když po dvou letech, kdy u něj byla zaměstnána (!) zjistil, že je dcerou významného soudce Vrchního soudu.

Pravdymilovná Daniela musí řešit konflikt mezi prací v zájmu klienta a touhou, aby bylo zlo potrestáno. Zřejmě proto, aby nezůstalo jen u tak banální zápletky, nadělili tvůrci Daniele ještě hendikep – respektive spíše superschopnost. Mladá žena má totiž naslouchátko. Ne že by jí to nějak v čemkoli překáželo, slyší zjevně jako rys, v češtině i klidně v němčině. Naopak dokáže slyšet víc než normální smrtelníci, a ještě odezírat. (Toho samozřejmě pragmatický advokát Hynek při práci na případu zdárně využije.)

I tak má Daniela trauma, trpí tím, že otec-soudce jí kvůli vadě sluchu nevěřil, že by mohla jakkoli kariérně uspět. Do kávy si proto drtí prášky se stejnou pravidelností, jako ji mechanicky provází přidělený hudební motiv. A co náhoda nechce, přítelem/nepřítelem nedůtklivé koncipientky je mladý právník, který asistuje státní zástupkyni. Mohou tedy společně dublovat práci policie a řešit případ Roubal po vlastní linii...

Doba 90. let je v minisérii zachycena místy trefně, jindy schematicky, ale popravdě ty nejsilnější reminiscence vyvolá Dagmar Havlová obsazená do role dobře odstíněné (byť v duchu detektivkářského klišé trochu moc všudypřítomné) státní zástupkyně. Z tohohle rafinovaného naschválu (Roubal se často označoval za „Havlova vězně“) opravdu trochu mrazí: v té metarovině paradoxně probleskne něco skutečného. Tedy to, co jinak Případu Roubal dost chybí.