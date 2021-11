Znají to ve Zlíně i Lodži. Staré továrny jsou součástí identity města i lákadlem pro turisty

Tři zdánlivě zcela odlišná města: Lodž, Brno a Zlín, které ale spojuje stejné téma. Místní řeší, jak si poradit s industriálním dědictvím. Podle Malgorzaty Loeffler je naprosto klíčové zapojení obyvatel města.

„Po generace pracovali v továrnách, ale když výroba skončila, tak zůstaly jen prázdné haly. Už deset let organizujeme veřejné diskuze, protože nás zajímá, co by si místní přáli. Postupně obnovujeme jednotlivé továrny, v jedné je muzeum textilního průmyslu, v další galerie současného umění nebo interaktivní expozice o vědě. Za pár týdnů otevřeme v bývalé továrně komunitní centrum, kde budou prostory pro rodiče s dětmi nebo sousedské akce,“ říká radní z Lodže a dodává, že specifické kouzlo industriálních budov láká statisíce turistů a letos dokonce město získalo ocenění od renomovaného časopisu National Geographic Traveller.



Postupné zabydlování

Zapojení veřejnosti do přeměny továrních budov zmínil také Tomáš Kozelsky z architektonického studia KOGAA, který na debatě prezentoval zajímavou aktivitu v centru Brna. V roce 2018 se jeho tým pustil do obnovy bývalého lihovaru v ulici Pekařská. „Chtěli jsme si vyzkoušet i něco jiného než navrhování rodinných domů. Neměli jsme investora, který by dal peníze na stůl. Řekli jsme si, že tenhle prostor zkusíme oživit z vlastních zdrojů. Postupně jsme ho opravovali a zabydlovali. Jsou tam sdílené kanceláře a místo pro kulturní a společenské akce. A to inspirovalo podnikatele z okolí, kolem našeho projektu The Distillery - Social Reactor se otevírají nové obchody a podniky, a dnes je z Pekařské hodně oblíbené místo,“ vysvětlil Kozelsky.

Také Zlín má zájem o zachování industriální architektury. Jedním z příkladů je 14|15 BAŤŮV INSTITUT, který sídlí v typických továrních budovách z červených cihel. Od roku je tu kulturně-společenské centrum. Podobně jako Lodž i Zlín propaguje industriální architekturu, a láká turisty na tematické procházky po městě. „Návštěvníky Zlína zajímá, jak se naše město postupně rozrůstalo, jak fungovala výroba a jak vypadalo bydlení zaměstnanců firmy Baťa,“ říká Lucie Šmardová, projektová managerka spolku aArchitektura, která spolu s městským informačním centrem organizuje prohlídky Zóna Zlín.

Industriální spojky

Akce ve Zlíně ukázala, jak náročná je starost o industriální budovy, ale také to, jak důležité je propojení samosprávy a obyvatel měst. A zdá se, že u jedné debaty nezůstane a možná se rýsuje další možnost mezinárodní spolupráce. „Rádi bychom se zajeli podívat do Lodže a probrali, jak se jim daří transformovat tovární budovy na kulturní nebo společenská centra. Zajímá nás také jejich strategie v oblasti turismu. Lodž se propaguje jako unikátní turistická destinace. Přesto, že je Zlín o poznání menší než Brno nebo Lodž, rozhodně máme co nabídnout,“ řekla Eva Manišová, vedoucí oddělení cestovního ruchu zlínské radnice.