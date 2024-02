Pro budoucí generaci. I oboustranně výhodný obchod může končit smrtí obou stran

Knihu, v níž to udělal, už asi dobrovolně čte jen málokdo. Je totiž veršovaná. Moderní čtenář by ji nejspíš zařadil do žánru fantasy. Rozhodně se netýkala hlavního odborného zaměření svého autora. To by se asi dalo označit jako srovnávací anatomie.

Zrovna ve studiu živé přírody ona ďábelská poznámka platí snad víc než kdekoliv jinde. Zvlášť když se někdo pokusí hledat ve vyčerpávající rozmanitosti života obecné zákony podobné těm známým třeba z fyziky.

Jedna z oblastí, do nichž Mefistofeles promlouvá s velkou chutí, jsou vztahy mezi rostlinami a jejich opylovači. Na první pohled vypadají jako oboustranně výhodný obchod. Opylovač pomůže rostlině se zplozením potomstva. Za odměnu dostane něco na zub.

Zdánlivě jednoduchá směna má ale v mnoha případech k harmonii velmi daleko. Obě strany se snaží jedna druhou převézt.