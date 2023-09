I svíčková může být zdravý oběd. Expertka vysvětluje, jak ve školních jídelnách vařit zdravěji a chutněji

Dnes je do projektu zapojeno 254 školních jídelen po celé republice a 112 z nich je držitelem certifikátu ZŠJ.

Lidovky.cz: Slovo „zdravá“ je široký pojem. Jak byste jej popsala ve vztahu ke školním jídelnám?

Zdraví je to jediné, co je v životě důležité, protože pouze ve zdraví si mohu užívat všeho, co mi život nabízí. A starat se o své zdraví je potřeba už od počátku života. Ve škole, mateřské a poté i základní, děti tráví velké množství času. Když přičtu ještě mimoškolní aktivity, tak mimo domov a vliv rodičů jsou podstatnější část dne. A pak tedy péči o jejich zdraví musí převzít například škola.

V současné době probíhají práce na rekonstrukci školního stravování, které by mělo fungovat podle pěti základních principů: mělo by být atraktivní, tedy lákavé a chutné, adekvátní, ve smyslu výživovém, a všichni aktéři institucionálního stravování by rovněž měli být ohledně výživy soustavně vzděláváni.

Důležitá je také udržitelnost – v maximální možné míře bychom měli využívat potraviny lokální, sezonní, základní nebo minimálně průmyslově zpracované a omezit plýtvání. A nesmíme zapomenout ani na princip rovnosti, tedy aby výživa v institucích garantovala rovný přístup k naplnění individuálních potřeb každého strávníka.