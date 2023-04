Lešení, oprýskané fasády a nevkusné dekorace. Seriál Volha ukazuje totáč bez příkras

Hodně se teď mluví o novém pětidílném seriálu České televize Volha, jehož děj se odehrává v totalitní Praze, přesněji v letech Husákovy normalizace. Po dvou odvysílaných částech nemohu hodnotit jednání postav, na to je příliš brzy (a divím se kritikům, kteří už teď, kdy se děj teprve rozbíhá, dělají závěry).

Vzhledem k mé profesi mě spíš zajímá, jak se autorům podařilo vystihnout atmosféru doby. Patří k ní i různé reálie jako exteriéry i interiéry, oblečení, dobové nápisy a design. A myslím si, že televizní štáb odvedl velmi dobrou práci.

V reakcích diváků je často slyšet, že jim vše připadá příliš depresivní, domy oprýskané, ulice špinavé, vše je jaksi omlácené. Byty jsou zařízeny nevkusně, v postbruselském stylu, s lacinými tapetami, sektorovým nábytkem… Pokud tu dobu pamatují, mají pocit, že to nebylo tak zlé. Ale ono to takové bohužel bylo, jen to máme tendenci jaksi vytěsnit z paměti. Samozřejmě existovaly výjimky, mnozí intelektuálové si doma nebo na chalupě vytvořili jakési vlastní mikroklima.