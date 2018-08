Mladíka kousla liška a odnesla mu botu, mohla mít vzteklinu. Na Opavsku je letos už druhý

Opava Lékaři Slezské nemocnice v Opavě mají v péči osmnáctiletého muže, kterého v Jakubčovicích, části Hradce nad Moravicí na Opavsku, kousla liška. Mají podezření, že mohla mít vzteklinu. Letos jde už o druhého pacienta, kterého po kousnutí liškou léčí. První případ přitom před čtvrtrokem považovali za naprosto výjimečnou událost. Ve středu to řekl mluvčí nemocnice Jiří Krušina.

„Když jsme tady měli pacientku, kterou kousla liška v květnu, říkal jsem, že jde o naprosto raritní záležitost, kterou za svou kariéru nepamatuji. Uplynulo jen pár měsíců a máme tu dalšího pokousaného, což jsem opravdu nečekal,“ uvedl primář infekčního oddělení Petr Kümpel.

Pokousaný mladík, stejně jako první pacientka, podstoupil preventivně sérii očkování proti vzteklině a dostane i sérum proti této nemoci. V případě, že někdo vzteklinou onemocní, je tato nemoc vždy smrtelná.

Pacient uvedl, že jej liška kousla, když seděl pod rozhlednou a pil pivo. Ani si nevšiml, že se k němu přiblížila. „Vůbec jsem ji neviděl a najednou jsem ucítil bolest. Kousla mne do nohy a s mojí žabkou, kterou jsem měl na noze, utekla. Byl to skutečný šok,“ popsal nebezpečnou příhodu student. Na místě s kamarády zůstal a jenom víc dávali pozor, aby šelma znovu nepřišla. „Ráno jsem vše pověděl mamince a ta mě hnala tady do nemocnice. Až ona mi řekla, že mohlo mít zvíře vzteklinu,“ uvedl.

V prvním případě na konci května kousla liška devětapadesátiletou ženu, která byla na Opavsku na procházce mezi Vítkovem a jeho místní částí Klokočov. Na chvíli si lehla do trávy. Najednou ucítila kousnutí a všimla si, že jí z nohy teče krev. Nejdříve myslela, že to byl pes, pak ale kousek od sebe uviděla sedět lišku. „Snažila jsem si ji zahnat, ale neutíkala a koukala na mě,“ uvedla.

V Česku byla vzteklina u lišek vakcinací vymýcena. Podle lékaře jsou ale tyto šelmy přemnožené a zejména v severní části republiky hrozí, že do země zavlečou nemoc ze sousedního Polska, kde se vzteklina vyskytuje. „Musíme s hypotézou vzteklé lišky pracovat, zejména pokud se chovala takto neadekvátně,“ uvedl primář Kümpel.

V České republice v minulých týdnech došlo zvířecí sérum proti vzteklině. „Ještě v květnu jsme pacientku léčili sérem koňským. To už se ale nevyrábí, a tak na popud odborné společnosti bylo urychleně na specifický léčebný program přivezeno do České republiky zatím jen několik dávek specifického lidského imunoglobulinu proti vzteklině, laicky séra,“ uvedl Kümpel.

Sérum pro jednoho pacienta stojí 26.000 korun. „Zatím nevíme, zda nám tuto léčbu proplatí pojišťovny,“ uvedl primář.

Na Infekčním oddělení Slezské nemocnice se léčí také třiadvacetiletý muž, kterého při přechodu hor v Rumunsku pokousal pes. Pacient se do Slezské nemocnice dostal až po 15 dnech od kousnutí. „Je to opravdu pozdě, jelikož v Rumunsku je výskyt vztekliny velmi významný. Mladíkovi podáme sérum i vakcínu a budeme jeho zdravotní stav sledovat. Snad podání séra zabrání rozvoji jinak smrtelné nemoci,“ uvedl Kümpel.