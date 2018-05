Liška pokousala ženu z Opavska, kvůli riziku vztekliny byla zraněná hospitalizována

OPAVA Lékaři infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě hospitalizovali devětapadesátiletou ženu, kterou v sobotu při procházce mezi Vítkovem a Klokočovem na Opavsku pokousala liška. Žena kvůli možnému ohrožení vzteklinou musela podstoupit preventivní léčbu. Její zdravotní stav je ale dobrý a brzy by mohla být z nemocnice propuštěna, řekl v úterý mluvčí zdravotnického zařízení Jiří Krušina. Obdobný případ lékaři nepamatují.

Žena si při procházce na chvíli lehla do trávy a najednou ucítila kousnutí. Všimla si, že jí z nohy teče krev. „Ve vysoké trávě jsem uviděla uši a čumák. Tak jsem hledala majitele toho psa. Nikde v okolí nikdo nestál a já jsem spatřila, že kousek ode mne sedí liška. Snažila jsem si ji zahnat, ale neutíkala a koukala na mě,“ uvedla žena, která je zdravotní sestrou.



Hned ji napadlo, že by zvíře mohlo mít vzteklinu. Ránu si umyla, vydezinfikovala a zamířila do nemocnice. Primář infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petr Kümpel se s podobným případem nikdy nesetkal. „Napadení liškou za bílého dne je skutečně raritní záležitostí. Vezmeme-li navíc v potaz, že lišku nevyprovokoval žádný mazlíček, bylo nutno předpokládat, že by mohla být liška infikována vzteklinou. Inkubační doba vztekliny je i šest až 12 měsíců,“ řekl Kümpel.

Po propuknutí je vzteklina smrtelná

Lékaři Slezské nemocnice k léčbě využili speciální sérum v kombinaci s běžnou vakcínou. „Pacientce bylo potřeba podat okamžitě protilátky. V případě, že nemoc vypukne, je vždy smrtelná. Proto jsme ještě v sobotu vyslali pro sérum sanitku do Prahy. To jsme pacientce podali v co nejkratší možné době. Následně absolvovala očkování běžnou vakcínou, která zajistí, že i po vyprchání protilátek ze séra bude žena proti vzteklině 12 měsíců imunní,“ doplnil Kümpel.

Vzteklina je virovým onemocněním teplokrevných živočichů, které napadá nervový systém. Přenosná je i na člověka. Šíří se slinami, nejčastěji právě po pokousání nakaženým zvířetem. V Česku byla sice vzteklina u lišek vakcinací vymýcena, ale zejména v severní části republiky hrozí zavlečení nemoci ze sousedního Polska.