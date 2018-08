Politici a 50. výročí sovětské invaze: Babiš bude pracovat, Gazdík chce vzpomínat nad pivem

PRAHA V úterý 21. srpna si lidé po celé České republice budou připomínat padesát let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, která pod sovětským vedením nedovolila rozvolnění totality. Po celé zemi proběhne řada připomínkových akcí. Jak stráví toto kulaté a význačné výročí čeští politici? Na to se jich zeptal server Lidovky.cz.

Prezident Miloš Zeman vzkázal, že na 21. srpna nechystá žádné veřejné vystoupení.



Vzhledem k tomu, že se v úterý 21. srpna koná zároveň schůze Poslanecké sněmovny, pojme celá řada poslanců výročí sovětské okupace především pracovně. Je tomu tak třeba v případě předsedy Pirátů Ivana Bartoše, který hodlá „pracovat ve sněmovně tak, aby se taková věc v budoucnu už nikdy nemohla opakovat“.

Premiér Adrej Babiš (ANO) je na tom podobně, na dotaz serveru Lidovky.cz lakonicky odpověděl: „Budu pracovat.“

Do Prahy se v parných dnech následujícího týdne na schůzi sněmovny vypraví také poslanec KSČM Jiří Dolejš, k výročí invaze však hodlá také doplnit pár slov. „Pojedu do Prahy na jednání Poslanecké sněmovny. Kromě očekávatelných mediálních komentářů k oné události (asi napíši příspěvek na blog) a jejího významu (never more - nikdy více, pozn.red.) si tuto jubilejni osmičku nijak zvlášť nepřipomenu,“ napsal Dolejš. Reakci předsedy komunistů Vojtěcha Filipa, který současný výklad o srpnu 1968 nedávno prohlásil za absolutně zfalšovaný, se serveru Lidovky.cz sehnat nepodařilo.

Jiní se naopak rozhodli věnovat vzpomínání na tragické události srpna 1968 větší část svého programu. Předseda Starostů a Nezávislých Petr Gazdík doplní svů program třeba posezením na pivu. „Já ten den půjdu shodou okolností na pivo s kamarádem, jedním z pamětníků událostí srpna 1968. Tehdy byl studentem filosofické fakulty. Ne že bychom se o tom nikdy nebavili, ale myslím, že výročí je příležitost zase zavzpomínat - a vybavit si, co tehdy cítil. Jsem na to zvědavý,“ vylíčil Gazdík s přáním, aby se už podobná událost nikdy neopakovala.



K padesát let starým dramatickým událostem se vrátí také předseda občanských demokratů Petr Fiala. „Strávím ho v Praze připomenutím výročí 21. srpna. Mimo jiné společně s kolegy položíme květiny u pomníku zastřelené Marie Charouskové na Klárově, a symbolicky tak uctíme oběti invaze,“ napsal serveru Lidovky.cz předseda ODS.

Pietě a vzpomínání se bude věnovat také předseda SPD Tomio Okamura, který „se dne 21.8. zúčastní vzpomínkového pietního aktu u Českého rozhlasu. který je věnován obětem sprna 1968“.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová obrazí vzpomínkových akcí hned několik. „Tento den budu trávit hned na několika vzpomínkových akcích, z nichž bych zmínila především tu, která se uskuteční v Muzeu Kampa za účasti Jaroslava Gorbaněvského, syna známé ruské disidentky,“ předestřela své plány Adamová.