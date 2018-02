Partnerem DPP pro stavbu metra D má být Penta, rozhodla komise

PRAHA Partnerem pražského dopravního podniku (DPP) pro povrchovou výstavbu nad osmi stanicemi chystané trasy metra D by měla být skupina Penta Investments. Rozhodla o tom výběrová komise. Serveru iHned.cz to potvrdil šéf DPP Martin Giller. Další postup bude příští týden projednávat představenstvo podniku.

DPP by měl s Pentou vytvořit společný podnik, který mimo jiné usnadní výkup pozemků. Město totiž nesmí pozemky vykupovat za cenu vyšší, než je odhad. Výkup pozemků by měl vyjít asi na sedm miliard korun. Opozici ale vadí, že Penta by v tomto podniku měla mít 51 procent, tedy většinu. Podle DPP má společný podnik fungovat maximálně 15 let. Pak chce Pentu vyplatit a vrátit ji vstupní investici.



Server uvádí, že pro developera je lákavý zejména zisk z pronajímání a prodeje budov v okolí stanic. Podmínky jsou prý nastaveny tak, že nemůže na projektu prodělat. Do výběrového řízení na partnera DPP se přihlásilo šest firem.

Metro D má spojit centrum Prahy s jižní částí města. Nejprve se začne stavět úsek z Pankráce do Písnice. V další fázi zbylé dvě stanice Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Metro D vyjde podle odhadů na 50 miliard korun a mají v něm jezdit automatizované soupravy bez řidiče. Nedávno otevřené stanice metra A do Motola vyšly na zhruba 20 miliard korun.

Penta Investments ve středu působí v řadě oblastí, zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, realitách a v poslední době i v médiích. Je aktivní na více než deseti trzích napříč Evropou. Předloni zvýšila čistý zisk o 25 procent na 6,78 miliardy korun.