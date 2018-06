Podmínky pro přijetí na střední jsou v každém kraji odlišné. Karlovarský kraj chce jednotná kritéria

KARLOVY VARY Karlovarský kraj vyzve ministerstvo školství, aby sjednotilo kritéria pro přijetí uchazečů na střední školy. Zatím jsou podmínky pro přijetí v každém kraji odlišné, což vede i k tomu, že studenti míří raději tam, kde jsou požadavky nižší. Snižuje se tím i kvalita středního školství, řekla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO).

„V rámci Asociace krajů ČR se jednalo o kvalitě středního školství, které netrápí jen Karlovarský kraj, ale i jiné kraje. A všichni se shodli nad tím, že by ministerstvo školství mohlo vydat vyhlášku, kterou by garantovalo jednotné přijímací řízení s jasnými bodovými kritérii přijímání studentů,“ uvedla Vildumetzová.



‚Kvalita středního školství v krizi’

Podle Vildumetzové by jednotná kritéria jednak srovnala podmínky mezi kraji a zároveň by stanovila minimální počet bodů, při kterých by studenti mohli být přijatí na konkrétní typ školy.

Karlovarský kraj má vlastní podmínky pro přijetí na střední školy, které zřizuje. Nejpřísnější podmínky musí splnit uchazeči o studium na gymnázia. Kromě výsledků přijímacího řízení se zohledňují i známky ze základní školy. I ty ale někdy nejsou srovnatelné. Kvalita středního školství v České republice je přitom dlouhodobě kritizovaná i ze strany zaměstnavatelů.