Policie pátrá po vrahovi zastřelené ženy z Jihlavy. Podezřelý je její bývalý partner

JIHLAVA Policisté podezírají z vraždy 71leté ženy zastřelené v autě v pátek v jihlavské ulici Slavíčkova jejího bývalého partnera. Po muži, se kterým měla žena neshody, pátrají. Zároveň hledají vůz značky Hyundai IX 35 červené barvy s registrační značkou 5J6 4785 a svědky události. Sdělila to krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

V sobotu dopoledne už policisté prohledali dům ve Štokách na Havlíčkobrodsku, který patří právě bývalému partnerovi zavražděné. „Přijeli kriminalisté s technickým vozidlem. Zprvu se u rozlehlého šedivého jednopodlažního domu snažili odvrtat zámky a dostat se dovnitř, nakonec se jim podařilo otevřít pomocí páčidla,“ napsal server iDNES.cz.



Podle dostupných informací spolu bývalí partneři podnikali, vlastnili v Jihlavě autoservisy nebo stanici technické kontroly. Už před nějakým časem se ale rozešli a své vzájemné spory nakonec řešili přes právníky. Tento týden ve středu měli mít u okresního soudu v Havlíčkově Brodě stání.

Policie žádá o pomoc

„Obracíme se s žádostí o pomoc ze strany všech osob, které se v pátek 15. prosince v době spáchání činu kolem 14:00 pohybovaly v Jihlavě na ulici Slavíčkova a v jejím bezprostřední okolí. Na místě se měly nacházet dvě osoby pravděpodobně vyššího věku, které z místa odešly ještě před příjezdem policie. Kriminalisté by potřebovali svědectví těchto dvou osob, které může být velice důležité pro další prověřování činu,“ řekla mluvčí Čírtková.



Dodala, že policie se v minulosti zabývala spory mezi zastřelenou a jejím tehdejším partnerem. Podle kriminalistů měla žena s mužem neshody.

„Obracíme se také na řidiče, kteří v době od 13:58 do 14:05 projížděli se svými vozidly v Jihlavě po ulici Sokolovská. A to zejména ve směru od dálničního přivaděče do centra Jihlavy a mají ve svém vozidle záznamové zařízení. I jejich svědectví a záznamy z kamer z vozidel jsou pro kriminalisty velice důležité,“ řekla Čírtková.

Policisté zároveň vyzývají řidiče taxi, zda nevezli v pátečních odpoledních nebo večerních hodinách staršího muže do Chrudimi a okolí. „Všechny oslovené osoby naléhavě žádáme, aby v případě, že mají informace, které jsou popsány výše a jsou pro nás důležité, kontaktovali linku tísňového volání 158,“ dodala mluvčí.