Policie vyšetřuje střelbu v Domažlicích jako pokus o vraždu

Domažlice Policie vyšetřuje úterní střelbu v azylovém domě v Domažlicích jako pokus o dvojnásobnou vraždu. Psychicky nemocný klient domova dopoledne postřelil dva policisty jejich služební zbraní a pak se sám zastřelil. Oba policisté jsou po operaci a mimo ohrožení života, jsou stále v nemocnici. Jakmile to dovolí jejich zdravotní stav, budou vyslechnuti, řekla ve středu policejní mluvčí Martina Korandová.

„Krajští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu na dvou osobách a budou prověřovat další okolnosti,“ uvedla. Protože ale muž, který střílel, vzápětí spáchal sebevraždu, policie nakonec případ pravděpodobně odloží.



Zatím kriminalisté vyslýchají všechny svědky. Ještě v úterý specialisté ohledali místo činu a zajistili služební zbraň CZ 75 D compact. Zbraň a stopy z místa budou podrobeny znaleckému zkoumání. Další podrobnosti zatím mluvčí neuvedla. O případ se zajímala také Generální inspekce bezpečnostních sborů. Její mluvčí Ivo Mitáček ve středu řekl, že inspekce zatím nezjistila okolnosti, na jejichž základě by se případem zabývala. „Prozatím tedy zůstává věc v šetření policie,“ uvedl Mitáček. Není ale vyloučeno, že by se inspekce k případu mohla vrátit.

Policisté byli do azylového domu přivoláni jako asistence pro záchranáře, protože čtyřiatřicetiletý psychicky nemocný muž odmítal nastoupit do sanitky. Před policií utekl do domu. Policisté ho následovali na pokoj, kde zřejmě při potyčce sebral jednomu zbraň a vystřelil. Podle neoficiálních informací mají policisté průstřely ruky. Muž byl podle pracovníků charity schizofrenik, jeho stav se zhoršil poté, co přestal užívat léky a docházet za lékařem. V charitním zařízení žil od října 2016, protože se náhle ocitl bez bydlení. Před tím byl hospitalizován na psychiatrii, naposled loni v květnu a v červnu. Zpočátku byl jeho stav stabilizován a spolupracoval na odstranění svých problémů, uvedl v úterý ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Poslední měsíc ale muž podle pracovníků domova odmítal brát léky a chodit ke své lékařce. Jeho stav se zhoršil, proto byla v úterý přivolána psycholožka, která doporučila jeho převoz do zdravotnického zařízení.