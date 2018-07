Policisté obvinili dva muže z napadení ochranky v Butovicích, hrozí jim vězení

PRAHA Pražští policisté v úterý obvinili dva muže kvůli napadení pracovníků bezpečnostní agentury nákupního centra v Butovicích. Za těžké ublížení na zdraví hrozí prvnímu až 12 let, druhý, obviněný z výtržnictví, může jít do vězení na dva roky. Oba muži se k útoku doznali. Na webu to v úterý uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Napadení se stalo 6. dubna v podvečer v odpočinkové zóně za nákupním centrem v Butovicích. Skupina asi 15 mladých lidí tam popíjela alkohol a odhazovala odpadky. Dva pracovníci ochranky nákupního centra je vyzvali, aby po sobě nepořádek uklidili. Mladíky to ale popudilo natolik, že muže napadli. Ti skončili v péči přivolaných záchranářů.



Nejaktivněji se na napadení podle vyšetřovatelů podíleli právě obvinění muži ve věku 21 a 23 let. Oba dosud nebyli trestáni.

Hulan také poděkoval veřejnosti za pomoc při pátrání. „Díky zveřejněné pátrací relaci totiž apelovalo a naléhalo jejich blízké okolí na obviněné mladíky natolik, že ti se následně přihlásili kriminalistům sami a posléze se k brutálnímu útoku i doznali,“ uvedl mluvčí.

I tak podle něj ale objasnění případu nebylo jednoduché. „Kriminalisté totiž museli zadokumentovat, prověřit a především prokázat celou řadu různých okolností, majících s daným případem spojitost,“ dodal Hulan.