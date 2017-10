Šéf CIA Pompeo: Budeme agresivnější a vyšleme do terénu více agentů

WASHINGTON Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) si ve světě bude počínat agresivněji a vyšle do terénu více svých agentů. Na bezpečnostní konferenci ve Washingtonu to ve středu prohlásil šéf rozvědky Mike Pompeo. V zájmu větší operační pružnosti se podle něj rozhodování uvnitř CIA přesune do nižších úrovní.

CIA si podle Pompea nemůže dovolit platit akce postrádající energii a rychlost. „Ani Amerika si to nemůže dovolit,“ prohlásil bývalý kansaský podnikatel a kongresman, jehož prezident Donald Trump jmenoval do čela agentury letos v lednu.



Pompeo neupřesnil, v jakých počtech mají být agenti CIA „do pole“ vysíláni. Označil ale za důležité, aby špioni operovali blíž k místům, kde se nepřátelé cvičí a připravují. „Čím blíž k centru boje se agenti, nástroje a zdroje dostanou, tím dřív svedeme zápas s těmi, kdo nás ohrožují, tím pravděpodobnější bude, že ochráníme bezpečnost Ameriky,“ řekl šéf CIA.

Velení by se podle Pompea mělo přesunout na nejnižší možnou úroveň. „Musíme zajistit, aby rozhodovali lidé, kteří jsou nejblíže danému úkolu. Lépe znají detaily a musejí (operace) vést. Budou-li se chtít poradit s námi v centru, musejí také postup koordinovat s těmi, kdo o problému vědí nejvíc,“ vysvětlil svůj plán.

Pompeo chce omezit okruh lidí nezbytný ke schvalování a kontrole výzvědných plánů. CIA rovněž investuje do získání technologií, které jí umožní „prokousat se horami zpravodajských informací“ a vybrat ty nejcennější.