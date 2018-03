Pomůže vydání Nikulina vztahům s USA? Byla to spíše samozřejmost, míní experti

Praha V noci na pátek odletěl údajný ruský hacker Nikulin letounem ministerstva spravedlnosti do Spojených států. O jeho vydání rozhodl ministr vnitra Robert Pelikán, Miloš Zeman, podle něhož dříve prezident Miloš Zeman lobboval za vydání Rusa do Moskvy. Jak se Nikulinovo vydání podepíše na česko-amerických vztazích? A jakou roli hrála návštěva třetího nejmocnějšího muže v USA v Praze? Server Lidovky.cz se zeptal amerikanistů Jakuba Lepše a Kryštofa Kozáka.

V Česku se zosobnily protichůdné zájmy dvou světových velmocí - Spojených států a Ruska - v jedné osobě. Obě země usilovaly o vydání údajného hackera Nikulina, kterého česká policie zadržela v říjnu 2016 v Praze, do své kompetence. Poté, co dal český Ústavní soud ministru Robertu Pelikánovi k vydání údajného hackera zelenou, Rus zamířil v letounu ministerstva spravedlnosti za Atlantik. Podle expertů se tím ale na vztazích mezi Českou republikou a USA příliš nemění.

„Horší by to bylo spíše opačně. Naopak by vztahy zhoršilo, kdyby byl Nikulin vydán do Ruska. Tohle je spíše potvrzení toho, že v ČR trvá orientace na naše západní spojence. Španělsko bylo před několika měsíci v podobné situaci, také vydalo hackery do Spojených států. Mělo by to být zkrátka automatické, překvapivé by bylo spíše opačné rozhodnutí,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Jakub Lepš z katedry Severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Pro Kryštofa Kozáka z téže katedry se pak jedná především o krok se silnou symbolikou. „Symbolická rovina je určitě silná. Zájem o jeho vydání mělo Rusko a Spojené státy, řešilo se to i na nejvyšší úrovni. Ta symbolika je zřejmá. Ruská klika v české politice utrpěla symbolickou porážku, americká ambasáda tyhle věci bedlivě sleduje,“ řekl redakci Kozák. Podle něj se za onu „ruskou kliku“ dá označit Miloš Zeman, který podle slov ministra spravedlnosti Pelikána žádal o vydání Nikulina do Moskvy. Ukazuje to podle něj, že Česká republika je občas pro zahraniční partnery těžko čitelná. „O to důležitější jsou ale podobné konkrétní kroky. Američané se v tom dobře orientují, vědí že Miloš Zeman nerovná se česká politika,“ zdůrazňuje Kozák.



Domluvil vydání v Praze třetí nejmocnější republikán?

Šéf dolní komory amerického Kongresu Sněmovny reprezentantů Paul Ryan navštívil v tomto týdnu Prahu. Nechal se dokonce slyšet, že o případu Jevgenije Nikulina s českými kolegy jednal. Nakolik ale mohl napomoci vydání Nikulina do USA, se podle amerikanistů s jistotou říci nedá.

„Určitě za to lobboval a měl dodatečné informace týkající se Nikulinova případu. Jsem si jistý, že i to byl jeden z důvodů jeho návštěvy. Navíc je Paul Ryan republikán, a republikáni i Donald Trump jsou spojováni s činností ruských hackerů během amerických voleb. Pro Američany jsou podobná témata věcí národní hrdosti, zvláště když se jedná o Rusko,“ řekl amerikanista Lepš. Jeho kolega z katedry Severoamerických studií je ale v tomto směru skeptičtější.

Paul Ryan a Andrej Babiš jednali na úřadu vlády

„To jsou pochopitelně spekulace. Nechci tu návštěvu přeceňovat, Ryana přivedly do Prahy spíše jeho osobní vazby. Nemyslím si, že by Američané vysílali Paula Ryana řešit podobné věci. Určitě tomu ale mohla napomoci, důkaz pro to ale není,“ říká v návštěvě Ryana v Praze Kryštof Kozák.



Je Zeman blíže Bílému domu?

O možné návštěvě Miloše Zemana v Bílém domě se spekuluje už od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Zatím na ni ale nedošlo a vypadá to, že k ní ani nedojde, vydání nikulina tomu podle amerikanistů nijak nenapomůže.



„Vzhledem k veřejně dostupným informacím, že Miloš Zeman lobboval za vydání Nikulina do Ruska, tomu ani jeho konečné vydání do USA nepomůže,“ míní Jakub Lepš, přesvědčen je o tom i Kozák.

Setkání prezidenta Zemana s Donaldem Trumpem v New Yorku.

„To už čteme z čajových lístků. Také jsem se dočetl, že se Nikulinovo vydání vymění za pozvání Miloše Zemana do Bílého domu, ale to jsme v rovině drbů. Pokud k návštěvě dojde, možná se o tom dozvíme více, ale ta teorie mi přijde trochu přitažená za vlasy,“ řekl serveru Lidovky.cz Kozák.



Česko-ruské vztahy? Bitvu Rusko prohrálo, válka pokračuje

Vydání Nikulina Washingtonu podle expertů neznamená nic kritického ani v česko-ruských vztazích. V době vyhrocené atmosféry mezi Západem a Ruskem může mít ale symbolickou rovinu.

„Samozřejmě Rusové nadšení nebudou, především v kontextu nedávné vlny vyhošťování diplomatů a eskalace napětí. O to větší symbolický význam to má, nicméně Rusové teď řeší úplně jiné a závažnější problémy. Jsou si dobře vědomi, že tu nějaké spojence mají, ale jedná se v případě Nikulina jen o jednu prohranou bitvu. Nejdůležitější ale je, že většina společnosti v ČR podporuje prozápadní orientaci země, to je solidní základ o hraje dlouhodobě,“ připomíná Kozák.

Stejně to vidí i jeho kolega Lepš a připomíná i úlohu Miloše Zemana. „Z pohledu Ruska splnil Miloš Zeman, co měl. Snažil se o vydání Nikulina do Ruska. Jinak je to zpráva o tom, že se nic nemění a my jsme dále součástí politických a bezpečnostních struktur Západu. Rusko se bude dále snažit náš geopolitický prostor ovlivňovat, prohrálo sice jeden zápas, ale liga ani zdaleka nekončí,“ upozorňuje Lepš.