Fotka v Opavě slaví největší výstavou ve své historii. Talentovaných lidí se nerodí víc než kdysi, říká její vedoucí

Lidovky.cz: Výstava nese název 30+. Ono plus je za číslovkou proto, že výstava k „řádným“ třiceti letům měla proběhnout v minulém roce, že?

Výstavu jsme plánovali na jaro minulého roku, ale přišel covid. Mezitím se nám s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze podařilo domluvit menší výstavu od loňského červena do poloviny září. Ta se konala v Domě U Černé Matky Boží a začala zrovna v době, kdy se uvolnila situace a do galerií se vrátil život. Na podzim jsme tuto expozici reprízovali v Domě umění v Bratislavě. Měli jsme skvělou návštěvnost. „Plnohodnotná“ výstava ale probíhá až letos.

Lidovky.cz: Ta současná výstava je největší v historii Institutu tvůrčí fotografie. Jak to na ní vůbec vypadá?

Je skutečně největší. Máme tři patra v Domě umění v Opavě, bývalém dominikánském klášteře. Vystavujeme i v sousedním kostele sv. Václava a v galerii KUPE.