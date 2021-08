Můžeme bez důkazů obvinit zdravotní sestry? Podezření diváky zabolí, slibuje ukázka z Varů

Je to nesympatická baba: pichlavá, neochotná, nevyzpytatelná. Příjemné slovo nebo milý úsměv by z ní nevypáčil snad ani heverem. Chodí ke kartářce a večer se modlí, ale kdo ví, v co přesně věří, možná by ji kdysi podezřívali z čarodějnictví. Dnes je ovšem jiná doba – nebo ne tak docela?