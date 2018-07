Pospíšilův asistent pozastavil členství v ODS. Skupoval levné byty pro chudé

Praha Asistent předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila v Evropském parlamentu Jan Zedník pozastavil své členství v ODS kvůli kritice za to, že skoupil se svými partnery desítky bytů, často v lokalitách, kde většina nájemníků žije ze sociálních dávek. Zároveň ale odmítl, že by se dopustil něčeho nemorálního. Jak už Lidovky.cz informovaly, v pondělí také stáhl svou kandidaturu do komunálních voleb.

Zedník chce v ODS záležitost vysvětlit a očekává, že se do strany vrátí. Obhájit se hodlá i před Pospíšilem, který v sobotu uvedl, že je připraven Zedníka propustit.

Europoslanecký asistent Zedník, který se v Bruselu zabývá ochranou spotřebitele, nakoupil podle Českého rozhlasu spolu se svými obchodními partnery 116 bytů v Mostě a nedalekých Obrnicích. Zedník v prohlášení odmítl, aby byl spojován s takzvaným obchodem s chudobou.

„Pořízení nemovitého majetku pomocí hypotečních úvěrů za účelem pronájmu není možné v demokratické společnosti považovat za nelegální, nepoctivou, či dokonce snad skandální aktivitu. Rozhodně ne v mém případě, když nájemné dosahuje v mnou vlastněných bytech v médiích propírané lokalitě Most v průměru nižších hodnot, než jaké jsou v dané lokalitě u bytů v osobním vlastnictví obvyklé,“ napsal v prohlášení.



Zedník také uvedl, že do nemovitostí na pronájem začal investovat ještě před nástupem na asistentskou pozici v Evropském parlamentu. Byty podle svého vyjádření nakupuje ve všech částech měst, nejen v lokalitách označovaných za sociálně vyloučené.



Pospíšil řekl, že Zedníkovo prohlášení zatím neviděl a věc s ním chce projednat osobně. Své stanovisko zveřejní až po schůzce s asistentem, která se uskuteční v nejbližší době.



Jihočeská ODS, jejímž členem Zedník dosud byl, ho kvůli jeho podnikání vyzývala k pozastavení členství. Osobně se tak vyslovil přímo předseda strany v regionu Martin Kuba. Zedník k tomuto kroku přistoupil. Jak také informovaly Lidovky.cz v úterý ráno, vzdal se i kandidatury v komunálních volbách v mateřské Deštné u Jindřichova Hradce (více zde). Do strany se ale chce vrátit.

„Členství pozastavím do doby, než se mi podaří vše kolegům vysvětlit, s čímž v ODS začnu až po komunálních volbách, aby nyní měli dostatek prostoru pro práci v kampani,“ uvedl.

Zedník chce také před Pospíšilem prokázat, že nedělá nic nelegálního nebo nepoctivého. Pospíšil v sobotu uvedl, že Zedníka vyzval, aby mu předložil veškeré podklady o svém podnikání. Pokud by se potvrdilo, že se jeho asistent podílel na takzvaném obchodu s chudobou, je Pospíšil připraven ho propustit.

Levné byty na Mostecku, které jsou často v sociálně vyloučených lokalitách, lákají podle Českého rozhlasu soukromé investory nejen z Česka, ale i Ruska či Izraele. Důvodem je relativně vysoké nájemné, které lidé mohou platit díky sociálním dávkám.