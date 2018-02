Praha 6 nechá zazdít v Šatovce okna v přízemí. Prázdné domy čeká rekonstrukce

PRAHA Praha 6 nechá v Šatovce zazdít všechna okna v přízemí, aby znesnadnila případné další vniknutí squatterů do domu. Zatím nebyla vyčíslena škoda, kterou zde při posledním obsazení domu napáchali, kvůli havarijnímu stavu domu však bude pravděpodobně zanedbatelná. Squatteři, kteří obsadili usedlost minulý pátek a zůstali na střeše budovy do středy, po opuštění usedlosti zadržela policie.

Aktivistům hrozí až dva roky vězení za neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.



„Objekt byl nicméně zabezpečen slušně - petlicemi a mříží. To, že se někdo rozhodne zabezpečení překonat, lze bohužel u objektu na poměrně odlehlém místě ovlivnit těžko,“ uvedl Šrámek. Aktivisté chtěli v Šatovce vytvořit prostor pro setkávání lidí, kteří chtějí tvořit, vzdělávat se a žít bez nutnosti vlastnit, profitovat, generovat zisk. Tvrdí, že prostory poslední léta plní „zatuchlina nesplněných slibů“.

Brzdou ke změnám je územní plán

Městská část čeká od roku 2011 na změnu územního plánu, aby se mohla pustit do připraveného projektu, totiž vytvořit z Šatovky místo pro setkávání seniorů. Kolem budovy by v zahradě měly vyrůst menší domky, které by sloužily trvalému bydlení seniorů. Změnu územního plánu by mohli schválit pražští zastupitelé na únorovém zasedání, které je naplánováno na 22. únor. Den poté se sejdou zastupitelé Prahy 6 a prodiskutují mimo jiné situaci kolem Šatovky.

Praha 6 má ve své správě kromě Šatovky ještě tři nevyužívané domy, do budoucna by se to však mělo změnit. Prázdný dům v Dejvické ulici čeká na stavební povolení. Po rekonstrukci v něm budou ordinace, kanceláře, byty i gastroprovoz. Městská část také připravuje opravy trojdomí v Šolínově ulici, squatteři který bude po rekonstrukci jako domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V současné době je připravován projekt.

Čtvrtým prázdným domem je takzvaný břevnovský mrakodrap v Radimově ulici, který je v havarijním stavu. „Tento objekt by měl být zdemolován, možná ještě v letošním roce,“ dodal Šrámek. Pozemky u potoka Brusnice kolem sto let starého domu městská část v roce 2008 za 70 milionů korun prodala společnosti Geosan Kappa. Kolem památkově chráněné kajetánské kaple by pak měly stát bytové domy.