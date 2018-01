Praha uzavře do odvolání Libeňský most pro auta i tramvaje. Jeho část je v havarijním stavu

PRAHA Vedení hlavního města ve čtvrtek v noci uzavře do odvolání pro automobily i tramvaje Libeňský most. Část soumostí je v havarijním stavu, v plánu je jeho celková rekonstrukce. Sdělil to náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Most je dlouhodobě ve velmi špatném stavu, jeho část nyní byla přesunuta do kategorie havarijní. Nejde přímo o úsek vedoucí přes řeku, ale o část soumostí na břehu směrem k Palmovce. Město plánuje celkovou rekonstrukci, nyní čeká na vyjádření ministerstva kultury, které posuzuje památkovou ochranu kubistického mostu. Podle informací Technické správy komunikací jsou v havarijním stavu v Praze tři mosty, další desítky jsou ve špatném stavu. Loni se zřítila lávka v Troji.