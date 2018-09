Pražský designový hotel, ve kterém se jezdí na praseti

Designový hotel Josef Evy Jiřičné tyčící se v samém srdci Prahy nabízí hostům kromě konciéřských služeb, francouzské domácí pekárny, nebo originální vůně šité na míru například i svezení na legendárním elektromobilu Čezeta 506. O tom, proč se v hotelu jezdí právě na „praseti“, českém designu, vrtochách hotelových hostů i přístupu k umění vypráví Martina Hončíková, kreativní ředitelka hotelu Josef.

Lidovky.cz: Dlouho jste působila jako kulturní manažerka v Číně a Japonsku. Právě Japonsko je pro Středoevropany kulturně velmi odlišné, možná až bizarní. Co vás nejvíce překvapilo?

V tom nejpozitivnějším slova smyslu mě fascinuje úcta k tradicím a instituce ochrany kulturního dědictví. Japonsko je pro většinu lidí symbolem převratného technologického vývoje a pokroku. Méně se hovoří o tom, jak Japonci napříč generacemi přirozeně ctí tradiční umění, divadlo či řemeslo. Existuje šestnáct různých kategorií, jejichž zástupci a nositelé dané tradice jsou jmenováni „žijícím národním pokladem“. Japonská vláda financuje udržení těchto historických tradic aktivním vzděláváním nástupců. Udržuje tak pro celou společnost naživu nejstarší formy umění, hudby, divadla či řemesel, které by jinak již dávno zanikly. Díky tomu dodnes mohou obohacovat a inspirovat další generace.

Lidovky.cz: Po návratu do Prahy jste fungovala jako projektová manažerka Designbloku. Kde se bere inspirace k vytváření podob jednotlivých ročníků?

Je to zejména práce Jany Zielinski a Jiřího Macka, kreativního srdce Designbloku a celého přípravného týmu, Naštěstí ale disponujeme i mimořádnou tvůrčí silou a potenciálem designérů, kteří se na podobě každého ročníku Designbloku výrazně podílejí prostřednictvím svých instalací. Za to lze také poděkovat velkorysosti vystavovatelů, kteří jim dávají volnou ruku, a dávno pochopili, že Designblok není veletrhem spotřebního zboží, ale špičkovou designovou přehlídkou. Velkou roli hrají rovněž prostory, které jsou součástí celého zážitku.

Lidovky.cz: Praha je pro turisty lákavá díky historicky zajímavé architektuře. Má ale oproti jiným zemím co nabídnout i stran moderního designu?

Zcela nepochybně. I v našem malém českém rybníčku se totiž čile prohání hejno velmi úspěšných produktových designérů, módních návrhářů, grafických designérů, ilustrátorů, animátorů. Řada z nich se už léta pohybuje i na mezinárodní scéně. Stejně tak v současném výtvarném umění máme nespočet výjimečných talentů, kteří se úspěšně etablovali i v zahraničí. Velmi často se mi stává, že hosté přijedou za konkrétním designérem či výtvarníkem, z čehož mám přirozeně velkou radost. Dokonce i zahraniční novináři, kteří se designem zabývají, mají naši scénu pečlivě nastudovanou a velmi fundovaně a rádi o ní píší.

Lidovky.cz: V současnosti pracujete na pozici kreativní ředitelky designového hotelu Josef. Čím se zabýváte na denní bázi?

Můj hlavní úkol je jediný, a sice aby Josef vypadal a vystupoval, jak nejlépe je možné a ještě lépe. Koneckonců, jsme jediným členem prestižní skupiny Design Hotels v Praze, což samo o sobě zavazuje, protože musíme splňovat ty nejvyšší nároky. Sami cítíme, že náš hotel má ze své podstaty, historie a také osobností své autorky povinnost být jiný, nezapomenutelný. Nejen tím, jak vypadá, jak a čím se prezentuje, ale také tím, jak se chová ke svým hostům, čím si je hýčká a rozmazluje tak, že se k nám vracejí.

Lidovky.cz: Čím je hotel architektonicky výjimečný?

Jedná se o skutečný „gesamtkunstwerk“, ucelené dílo mimořádné české architekty Evy Jiřičné. Nenavrhla pouze stavbu samotnou, ale postarala se rovněž o veškeré interiéry včetně vybavení, textilií a veškerých detailů. Vše souvisí se vším, každý detail je promyšlen, nic není ponecháno náhodě. A i když nám Josef přirozeně stárne, či spíše dospívá a zraje, je stále výjimečný svou individualitou a nadčasovostí.

Lidovky.cz: Jací hosté (země i typově) se u vás ubytovávají nejčastěji?

Nejpočetnější skupiny hostů přijíždějí z Německa, Rakouska, překvapivě České republiky, Velké Británie a USA. Pokud bereme v úvahu hosty, kteří do Prahy přijíždějí výhradně za zábavou, dalo by se říci, že se jedná o specifickou skupinu ve věku 30 let a výše. Mají vytříbený styl, zájem o architekturu, design, umění a gastronomii. Nejsou nezbytně fanoušky tradičních turistických atrakcí, což je pro náš tým výzva a zábava zároveň.

Lidovky.cz: S jakými extravagantními požadavky ze strany hostů jste se již setkala?

Nedávno jsme například měli hosty ze Spojených států, jejichž předkové pocházeli z Čech. Věděli pouze místo, ale žádné další podrobnosti. Vzali jsme je tedy do vesnice nedaleko Prahy, kde jsme s nimi pátrali po stopách jejich rodičů. Čirou náhodou jsme narazili na paní, která si rodiče nejen pamatovala a krásně o nich vyprávěla, ale u ní doma jsme dokonce objevili vystavenou jejich fotografii krátce po svatbě. Další host nutně potřeboval sehnat žebřík, což se nám zdálo možná až příliš kuriózní. Ukázalo se však, že do Prahy přijel proto, aby pro svou těžce nemocnou kamarádku napsal vzkaz na Lennonovu zeď. Takových momentů sice nebývá mnoho, ale o to více si jich vážíme.

Lidovky.cz: Na co si hosté nejvíce stěžují a co naopak nejvíce chválí?

Hosté kromě lokace, úrovně našich služeb a komfortu oceňují zejména osobní přístup. Stačí drobnost, zmínka v konverzaci, náhodný dotaz…snažíme se co nejlépe vyhovět. U hostů, kteří se k nám vracejí, si samozřejmě pamatujeme, co mají rádi, aby na ně při dalším pobytu na pokoji čekalo například jejich oblíbené víno nebo sladkost z naší pekárny. Stížnosti občas zaznamenáme od návštěvníků ze Spojených států, kterým se zdají naše pokoje malé, což je dáno spíše zvyklostmi.

Lidovky.cz: Hotel Josef nabízí například kromě domácí francouzské pekárny nebo originálního parfému Josef i jízdu na novém modelu Čezeta 506. Proč právě Čezeta?

Čezeta je prostě československá legenda! Technologická i designová, a čím lepším se v designovém hotelu pochlubit? Jsme nesmírně rádi, že jsme se letos stali majiteli dvou krásných nových strojů v barvách hotelu Josef. Těšíme se také, že se s Čezetou představíme na letošním Designbloku, jehož se poprvé zúčastníme. Protože Josef je design.