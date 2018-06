Přes sedmdesát tisíc lidí podepsalo petici za manželství i pro gaye a lesby

Praha Petici za manželství i pro gaye a lesbické ženy podepsalo za půl roku 70 350 lidí. Novinářům to v úterý řekli aktivisté z koalice organizací Jsme fér. Tři krabice podpisových archů v úterý předali sněmovně, která bude novelu se změnami projednávat.

Návrh podpořila i Babišova vláda v demisi. „Věříme, že je to fér, aby se gayové a lesby u nás mohli brát. Kromě symbolické roviny je řada rozdílů mezi manželstvím a partnerstvím. Když s lidmi mluvíme a začínáme ty rozdíly vysvětlovat, začínají otevírat oči a říkat, že to přece není fér,“ řekl Czeslav Walek z koalice Jsme fér.

V Česku mohou dvojice mužů či žen uzavírat partnerství od července 2006. Za prvních 11 let to udělalo 2647 párů. Registrovaní partneři mohou získat například informace o zdravotním stavu svého protějšku či po něm mohou dědit stejně jako v manželství. Nemají ale společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají ani nárok na vdovecký či vdovský důchod. Sirotčí důchod nemusí získat ani jejich potomek. Registrované dvojici zákon adopci zakazuje.

Aktivisté si původně předsevzali, že získají 50 tisíc podpisů, tedy stejný počet, jaký potřebuje prezidentský kandidát k účasti ve volbách hlavy státu. Svou petici předali dnes šéfce sněmovního petičního výboru Heleně Válkové (ANO). Veřejné slyšení k tématu by se podle ní mohlo konat na podzim. Válková řekla, že sama patří ke konzervativnějším zákonodárcům a přímo změny nepodporuje, při schvalování by ale nemusela hlasovat. Snížila by tak kvorum, tedy potřebný počet hlasů pro prosazení. „Společnost se vyvíjí a já nechci stát proti tomu,“ řekla Válková.

Průzkum: Tři čtvrtiny Čechů a Češek jsou pro

Podle výsledků únorového průzkumu agentury Median tři čtvrtiny Čechů a Češek souhlasí s tím, že by lidé měli mít možnost uzavírat manželství bez ohledu na svou sexuální orientaci, pokud se mají rádi. Tři pětiny dotázaných jsou pak pro, aby páry gayů a leseb mohly adoptovat opuštěné děti z ústavů. V podobném průzkumu z roku 2016 se pro manželství pro všechny vyslovilo 68 procent dotázaných, tedy o sedm procentn méně. Podle letošního zjištění bylo proti 19 procent dospělých.

Rostoucí podporu ukazují i další výzkumy. Podle loňského květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by gayové a lesby měli mít právo uzavírat manželství podle 52 procent Čechů a Češek nad 15 let. Celkem 41 procent dotázaných mělo opačný názor, sedm procent lidí nevědělo. V roce 2007 právo na svatbu homosexuálům přiznávalo 36 procent lidí, proti bylo 57 procent.