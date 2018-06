Prezident má fandy blízko. Přátelé Miloše Zemana sídlí nově na Hradčanech, nájem za ně dohodl Mynář

PRAHA Spolek Přátelé Miloše Zemana sídlí od minulého měsíce na nové adrese. Využívá část bytu ve vile, která je součástí Hradčan a jež patří Správě Pražského hradu. Nájemní smlouvu za spolek uzavíral kancléř Vratislav Mynář, jemuž přitom hradní správa podléhá. Ačkoliv obě strany popisují jednání o kontraktu jako standardní, objektivně se Mynář vystavil do střetu zájmů.

Na adrese Na Opyši 192/8 stojí tříposchoďová Klarova vila, přímo od ní vedou Staré zámecké schody. Z vily se otvírá atraktivní výhled na Valdštejnskou zahradu, Malou Stranu nebo část Prahy ležící na pravém břehu Vltavy. Jeden z bytů vily slouží jako sídlo spolku Přátelé Miloše Zemana, jenž z významné části financoval prezidentovi předvolební kampaň. Spolek se na adrese usadil 10. května, jak upozornil server aktualne.cz.

Dotčený byt v prvním nadzemním podlaží má rozlohu 80 metrů čtverečních, zahrnuje dvě předsíně, kuchyni, tři pokoje, koupelnu a WC. Podle kontraktu náleží spolku k užívání jako kancelář část bytu rozkládající se na ploše 30,7 metrů čtverečních. Shodou okolností ve stejné vile se nachází i služební byt kancléře Mynáře, který je současně předsedou představenstva Přátel Miloše Zemana.

„Zeptal jsem se na Správě Pražského hradu, jestli nemají nějaké prostory k tomuto účelu. Tyhle mi byly nabídnuty,“ přiblížil serveru Lidovky.cz okolnosti přesunu spolku na Hradčany Mynář. Jako důvod stěhování uvedl, že z předchozího sídla dostal kvůli rekonstrukci výpověď. „Vzhledem k tomu, že jsme předtím měli sídlo na Malostranském náměstí, hledali jsme něco v obdobné lokalitě, nechtěl jsem být na Praze 14,“ dodal.

Klarova vila.

Kontrakt je k dohledání v registru smluv. Za Správu Pražského hradu k němu přidal podpis ředitel Ivo Velíšek, spolek svými podpisy reprezentovali jeho předseda Vratislav Mynář a člen představenstva Karel Srp. Ačkoliv Mynář při této dohodě nevystupoval jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, nebyl nezávislým účastníkem úmluvy. Hradní správa je mu coby kancléři přímo podřízená.

‚Je to evidentní střet zájmů‘

„Je to evidentní střet zájmů,“ sdělil k tomu serveru Lidovky.cz Martin Kameník, předseda občanského sdružení Oživení, které mapuje kvalitu veřejné správy. Podle jeho soudu by se do takové pozice neměl kancléř vůbec dostat. „Každý veřejný funkcionář by měl jednat tak, aby se vyhnul podezření, že zneužívá svou funkci,“ doplnil Kameník.

Ačkoliv Mynář de facto uzavřel kontrakt se svým podřízeným, obě strany tvrdí, že se to do průběhu dohadování podmínek smlouvy nikterak nepromítlo. „Jednání o podobě smlouvy probíhala standardně,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek. Podle slov účastníků z tohoto rokování vzešla také cena, kterou spolek měsíčně hradí jako nájemné.

Přátelé Miloše Zemana posílají správě 5291 korun, což v přepočtu na metr čtvereční činí 172 korun. Měsíční náklady za služby, jako jsou elektřina, teplo a voda, činí dohromady 1180 korun. „Podle mých informací jsou to tabulkové hodnoty, které mají platnost pro Prahu 1 a z tohoto správa vycházela,“ říká k výši holého nájmu kancléř Mynář.



Správa současně podotýká, že taxa vychází z technického stavu prostor. Byt je posledních pět let bez nájemníka. „Prostory jsou před celkovou rekonstrukcí. Až vznikne potřeba, projde prostor rekonstrukcí,“ řekl k tomu mluvčí Šebek. Posledním nájemníkem byla jedna za zaměstnankyň prezidentské kanceláře, která v bytě žila od roku 1991 do roku 2013. Za metr čtvereční naposledy platila 143 korun.

Správa: cena se posuzuje jednotlivě

„Na první pohled to není tržní cena. Pokud je objekt na Hradčanech ve výborném stavu, bývá hodně drahé. Obvyklá cena za luxusní nemovitost může být i 25 euro (zhruba 650 korun) za metr čtvereční za měsíc,“ uvedl pro Lidovky.cz Tomáš Duda z realitní kanceláře Professionals. Upozornil však, že k určení přesné částky by musel dané místo vidět. V tomto smyslu mluví podobně i předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba.

„Musel bych vidět, o jaký prostor jde, jak je vybavený, jakou má polohu vzhledem k dopravní obslužnosti,“ řekl pro Lidovky.cz. Taraba. Z vyjádření mluvčího hradní správy přitom plyne, že při stanovení výše nájmu by správa nepřistupovala ke každému nájemníkovi stejně. „Konkrétní smluvní vztahy jsou posuzovány a uzavírány jednotlivě,“ uvedl Šebek.



Kde sídlil spolek předtím? Jak zmínil kancléř Mynář, hlavní důvod přesunu spolku na Hradčany byl ten, že jsou blízko předchozímu sídlu spolku na Malostranském náměstí. V obchodním rejstříku je přitom uvedena jako předchozí sídlo Opletalova 1418/23 v těsné blízkosti Václavského náměstí.

Když se tam reportérka serveru Lidovky.cz letos v lednu vydala (více zde), zástupce správce budovy jí řekla, že se tam Přátelé Miloše Zemana reálně nezdržují. Nynější odpověď kancléře Mynáře to tedy potvrdila.

Spolek je připravený na to, že část bytu v Klarově vile mu nebude k dispozici natrvalo. Kontrakt je uzavřený do 31. prosince letošního roku. Zda na místě Zemanovi přátelé setrvají i po tomto datu, se odvine od toho, kdy správa přistoupí k rekonstrukci. „Podle toho, jaký bude mít plán a peníze, tak buď prodloužíme smlouvu, nebo ne,“ vysvětlil kancléř Mynář.

Spolek Přátelé Miloše Zemana vznikl jako občanské sdružení, které v roce 2008 uvedl v život především Zemanův někdejší emisar Miroslav Šlouf. Spolek se měl stát platformou, jejímž cílem bylo přispět ke zvolení Zemana prezidentem. Dnes spolek řídí kancléř Mynář, zůstal Karel Srp a od června 2017 je ve vedení i bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář. Spolek hradil část z 22,7 milionu korun, které si vyžádala Zemanova poslední kampaň.