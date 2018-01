VIDEO: Ticho kolem osmi milionů od Přátel Miloše Zemana. Veleba, Mynář a spol. mají fiktivní sídlo

PRAHA Tajemný spolek Přátel Miloše Zemana je jedním z hlavních sponzorů prezidentovy kampaně. Na Zemanovu propagaci zatím daroval přes osm milionů korun. Jeho členové, včetně senátora Jana Veleby či hradního kancléře Vratislava Mynáře, ovšem tají zdroj peněz. Protože server Lidovky.cz zástupci spolku několik dní ignorovali, vydali se jeho reportéři přímo na adresu, kde má sídlit. Odpověď ale nedostali. Sídlo Přátel Miloše Zemana neexistuje.

„Ti tady nesídlí,“ říká do „bzučáků“ žena zastupující společnost, která spravuje budovu v pražské Opletalově ulici, v nímž má spolek Přátelé Miloše Zemana - tedy jeden z hlavních sponzorů prezidentovy kampaně - sídlit.

„Nejsem chodící archiv,“ odpověděla žena pak uštěpačně na otázku, jak dlouho už se spolek složený z blízkých spolupracovníků hlavy státu na adrese nezdržuje.

MLČÍCÍ Sponzoři zemanovy kampaně: spolek Přátelé Miloše Zemana: celkem přes osm milionů (bezplatné plnění), zdroj ovšem spolek tají zadlužená Strana práv občanů: celkem přes 1,2 milionu (bezplatné plnění)

Jiná žena, pracující též na zmíněné adrese, zas reportérům serveru Lidovky.cz vysvětlila, že Přátelé Miloše Zemana jsou v Opletalově ulici údajně jen zapsaní coby právnická osoba. Ve skutečnosti se tam podle ní nikdy nezdržovali. „Myslím, že je to jen chyba, nemají tu kancelář,“ sdělila přes zvonek.

Firemní rejstřík ovšem eviduje v Opletalově ulici s číslem 1418 vedle řady firem právě i „centrálu“ spolku, který tají zdroj peněz věnovaných na Zemanovu propagaci před volbami.

Serveru Lidovky.cz nikdo z „přátel“ Miloše Zemana opakovaně nezvedal telefon, neodpovídal na SMS zprávy, odpověď na klíčovou otázku nepřišla ani z mailové adresy spolku. Z toho důvodu se reportéři vydali přímo na adresu, kde má uskupení blízké hlavě státu sídlit. Chtěli členům spolku položit jednoduchou otázku: „Odkud se vzaly peníze na Zemanovu kampaň?“

Mynář, Nejedlý, Srp a další

Zakládajícími členy Přátel Miloše Zemana nejsou žádní nováčci na politické scéně. Jde o senátora a předsedu Strany práv občanů Jana Velebu, hradního kancléře Vratislava Mynáře, který dlouho tajil mnohamilionový majetek, či Zemanova klíčového poradce Martina Nejedlého, jenž zastupuje v Česku ruský Lukoil. Členem je také šéf Jazzové sekce Karel Srp, jehož jméno figuruje, byť podle verdiktu soudu neoprávněně, v dokumentech StB jako spolupracovník, dále bývalý komunistický aparátčík Miroslav Šlouf nebo také místopředseda bývalé Zemanovy vlády Miroslav Grégr a exfunkcionář KSČ Zdeněk Zbytek.

Tajemný spolek, který odmítá vysvětlit zdroj finančí sumy pro Zemana, má navíc poměrně bohatou minulost. Založen byl již v roce 2008 jako občanské sdružení s jasným cílem - dostat Miloše Zemana na Hrad. To se v roce 2013 skutečně podařilo.

I před druhou přímou volbou prezidenta je uskupení Zemanových nejbližších, které stálo u založení někdejší Strany Práv Občanů – Zemanovci, velmi aktivní. Spolek vede masivní kampaň, ačkoli nebyl registrován jako třetí osoba pro volbu prezidenta na stránkách Úřadu pro pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.



Podle přehledu nepeněžitých bezúplatných plnění, publikovaném na webu Zemanznovu.cz, spolek v prvním kole poskytl do kampaně více než osm milionů korun. Ve výpisu je uvedeno, že většina této sumy byla investována do velkoplošné venkovní reklamy, zbytek pak na správu sociálních sítí, grafické práce a audiovizuální služby.

Výpis Zemanova účtu. Na obrázku je seznam osob, které poskytly nepeněžitá plnění.

Suma věnovaná Zemanově kampani rozhodně není zanedbatelná. O to podivnější je, že jeho členové neumí veřejnosti vysvětlit, kde se peníze vzaly. „Nevím, opravdu nevím,“ odmítl odpovědět již v minulém týdnu v rozhovoru pro DVTV senátor a předseda Strany práv občanů Jan Veleba. „Já ani nevím, kolik těch billboardů třeba je. Někdo to určitě musel zaplatit,“ sdělil mimo jiné ve dvacetiminutovém interview, v němž se vyhýbal odpovědi a před jehož skončením rozzlobeně odešel ze studia.



„Nejsem předseda tohoto spolku,“ odvětil na výtku moderátora, že by kampaň měla být transparentní a že by jako jako jeden ze členů spolku měl vědět, z čí kapsy peníze ne Zemanův účet přitekly. Server Lidovky.cz měl na tentýž den, kdy byl rozhovor pro DVTV natáčen, přislíbený telefonát se senátorem. Na volání ani „smsky“ už ale po odvysílání interview pro internetovou televizi nereagoval. A to až do uzávěrky tohoto textu.

Také SPO mlčí

Když reportéři opakovaně nezastihli Velebu na telefonu, ani v údajném sídle Přátel Miloše Zemana, snažili se jej kontaktovat přímo v kanceláři Strany práv občanů, které předsedá. Zmíněná partaj je totiž dalším sponzorem Zemanovy kampaně před volbami. Darovala přes 1,2 milionu korun, taktéž na propagaci.

Redakce po Velebovi chtěla vyjádření nejen k financování prezidentovy kampaně spolkem Přátelé Miloše Zemana, ale také k finanční injekci právě od Stany práv občanů. Opět marně.

Ani v Loretánské ulici nebyl nikdo ze Zemanových sponzorů přítomen. „Dneska ho tady nezastihnete,“ odpověděla žena ze sekretariátu reportérům na dotaz, zda mohou mluvit s Velebou. Na místě nebyl k zastižení ani Nejedlý či další zástupci strany. „Musíte se obrátit na Hrad,“ dodala.

Financování partaje si přitom zaslouží pozornost. Jde o další dosud nevysvětlenou záležitost, která budí pochybnosti v souvislosti se Zemanovou kampaní. Jak totiž upozornil v pátek web Hlidacipes.org, Strana práv občanů se topí v dluzích a momentálně má na účtu pouze stokorunu.

Nadlimitní výdaje strany

Člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Jan Outlý pak pro server Hlidacipes.org finanční záležitosti Strany práv občanů komentoval těmito slovy: „Pokud si strana, která v roce 2016 skončila ve ztrátě a nadto se čtyřmilionovým úvěrem, mohla dovolit v roce 2017 podpořit prezidentského kandidáta výrobou a instalací reklamních bannerů v hodnotě přes 900 tisíc korun, pak patrně došla k závěru, že jí to její situace umožňuje. Proč tak usoudila, to nám odhalí až výroční finanční zpráva za rok 2017,“ sdělil.

Prezident Miloš Zeman a senátor Jan Veleba

Sponzoři Zemanovy kampaně o sobě ale nedali vědět pouze tím, že odmítají komentovat zdroj peněz. Jejich rukopis se podepsal i na podobě kampaně hlavy státu, ačkoli se od ní prezident opatrně distancuje. Spolek Přátelé Miloše Zemana je totiž zhotovitelem sporného inzerátu, který se v minulém týdnu objevil v novinách Právo a Deník. Hlásá „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!“ a nabádá k volbě Zemana. Stejné „podpásové“ sdělení je pak i na billboardech, které se objevily o víkendu.



Slova z inzerátu považuje Zemanův sok ve volbách, akademik Jiří Drahoš, za dezinformaci a „obyčejnou pomluvu“. Nepřímo jej totiž spojují s „vítáním migrantů“ v Česku, což se podle již předchozích výroků Drahoše nezakládá na pravdě.

Hrad mlčí

Server Lidovky.cz na základě mlčení spolku kontaktoval prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka s dotazem, zda se Zeman o zdroj peněz jeho sponzorů zajímá. Případně jestli tak učiní. Na SMS zprávu ani volání ovšem úředník do uzávěrky textu nereagoval.



Zde je potřeba připomenout závěr organizace Transparency International, a sice, že Zemanova kampaň je ze všech devíti kandidátů nejméně transparentní.