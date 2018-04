Příčinou smrti DJ Aviciiho byla sebevražda, oznámila jeho rodina

PRAHA Osmadvacetiletý švédský DJ Avicii, vlastním jménem Tim Berling, spáchal sebevraždu. Ve čtvrtek to oznámila jeho rodina, která se zprvu odmítala k události blíže vyjadřovat. V prohlášení uvedla, že mladý DJ už nemohl dál a toužil po klidu.

„Náš milovaný Tim byl hledající, křehká a umělecká duše, která pátrala po odpovědích na základní existenciální otázky. Byl perfekcionista, který pracoval tvrdě pod obrovským stresem,“ stojí v prohlášení jeho rodiny. „Byl citlivým chlapcem, který miloval své fanoušky, ale vyhýbal se pozornosti,“ píše rodina.



„Nedokázal to už dále snášet, chtěl najít klid. Time, navždy tě budeme milovat a budeš nám chybět. Osoba, kterou jsi byl, a tvá hudba bude navždy v našich vzpomínkách. Milujeme tě, tvá rodina,“ stojí v prohlášení.



Talentovaný mladý hudebník zemřel 20. dubna v ománském Maskatu. Příčina jeho smrti tehdy nebyla zveřejněna. Tim Berling dříve trpěl zánětem slinivky kvůli nadměrnému pití a v roce 2014 mu byl odoperován žlučník a slepé střevo.

V dalších letech Avicii oznámil, že kvůli zdravotnímu stavu nebude jezdit na turné. Poté se rozhodl věnovat hudbě pouze ve studiu.

„Začal jsem tvořit v šestnácti, jezdit po světě v osmnácti. Když se podívám zpět, říkám si: ‚Opravdu jsem to všechno udělal já?“ Byl to v určitém smyslu nejlepší čas mého života, ale za určitou cenu - hodně stresu a úzkosti. Byla to ale nejlepší cesta mého života,“ řekl v rozhovoru s časopisem Billboard v roce 2016.