Jaké si je vychováme, takové je máme, řekly o mužích Jane Birkin a Charlotte Gainsbourg

BARCELONA (od zpravodaje LN na hudebním festvalu) Na krátké tiskové konferenci v rámci festivalu Primavera Sound se sešla slavná matka s aktuálně možná ještě slavnější dcerou, obě herečky a zpěvačky: Jane Birkin a Charlotte Gainsbourg. Stihly sice odpovědět jen na pár otázek, ale to po mnohé zřejmě nejdůležitější přišlo hned na začátku.

Řeč se totiž stočila na problematiku me too a dnes aktuální „dívčí války“, značně přifouklé sociálními sítěmi a médii. Na což poukázala zejména Charlotte Gainsbourg, když připomněla, jak mohou sociální sítě někomu neprávem zkazit profesionální pověst a venkoncem i život. Její matka také upozornila na možnost existence falešných obvinění a dodala to nejdůležitější: „Výchova chlapců je z největší části v rukou žen. Matek. A dospělí muži tedy následně budou takoví, jaké je ženy vychovají.“ Přičemž Charlotte, sama matka syna (a dvou dcer) souhlasně pokyvovala.

Obě dámy samozřejmě vůbec nevylučují oprávněnost úplného základu kampaně, to, že se nejen v uměleckém světě dějí věci, které patří kamsi do pravěku, ale k jejímu rozmachu se stavějí spíše rezervovaně. Což bylo ostatně jasné hned po položení otázky: obě se na sebe podívaly a mírně (v mezích slušnosti vůči zvědavému novináři...) otočily oči v sloup.

Ono by bylo také trochu absurdní, kdyby zrovna Jane Birkin, jejímž nejhlubším zářezem do světové kultury je ženský part v Gainsbourgově hitu Je t’aime...moi non plus, považovaném za nejerotičtější píseň v dějinách, bůhvíjak ostentativně bojovala za takzvanou politickou korektnost. „Když jsem jednou vešla do restaurace, náhodou se z puštěného rádia ozvala tahle písnička. Všichni přestali jíst,“ zasmála se jedenasedmdesátiletá velmi šik dáma a dodala: „Připadá mi legrační, že ještě padesát let po natočení tahle písnička spoustu lidí uráží.“

Ostatně, otevřené vztahy na kulturním poli právě v případě Jane Birkin přinesly kulturnímu světu leccos zajímavého. Vztah s Gainsbourgem zúročila na mnoha svých nahrávkách, z nichž ta poslední, Le Symphonique, sice není žádný zázrak, ale například starší deska „gainsbourgovek“ Arabesque, kde jsou zaranžovány v duchu arabské hudby, je vynikající. A konec konců, z jejich mileneckého svazku vzešla Charlotte: nejen zajímavá herečka, ale také protagonistka jednoho z nejlepších koncertních setů barcelonského festivalu.