Princ Louise bude pokřtěn v pondělí. V den, kdy královna Alžběta II. oznámila zásnuby s princem Philipem

PRAHA Křtiny prince Louise, třetího potomka Williama a Kate se uskuteční v pondělí 9. července, v den, kdy královna Alžběta II. v roce 1947 oznámila zásnuby s princem Philipem. Britská média spekulují, zda šlo o náhodu či nikoliv. Obřad se uskuteční v Královské kapli Svatojakubského paláce, kde byl pokřtěn i princ George.

Křtiny prince Louise byly určeny na den, kdy královna Alžběta II. v roce 1947 oznámila veřejnosti, že je zasnoubená s princem Philipem. Podle zjištění The Mirror reports se pár zasnoubil už v roce 1946, ale veřejnosti to sdělil až rok poté. Svatba královského páru se uskutečnila 20. listopadu 1947. Manželský pár je spolu už 71 let, což britská média označují za neuvěřitelné. „9. červenec je pro královský pár jeden z nejdůležitějších milníků jejich vztahu,“ píše The Mirror reports.

Královský palác datum křtin oznámil 20. června. „Vévoda a vévodkyně z Cambridge Vám s potěšením oznamují, že křest prince Louise se bude konat 9. července v Královské kapli Svatojakubského paláce,“ zní v oficiálním prohlášení Kensingtonského paláce.



„Princ Louise bude pokřtěn Justinem Welbym, arcibiskupem z Canterbury,“ doplňuje prohlášení paláce. Podle královských tradic se princ nebo princezna nechá pokřtít kolem věku tří měsíců. V Královské kapli Svatojakubského paláce byl před pěti lety pokřtěn i princ George, avšak princezna Charlotte byla pokřtěna v kostele svaté Máří Magdaleny v Sandringhamu, kde byla pokřtěna i princezna Diana.



Princ Louise se narodil dne 23. dubna tohoto roku. Vévodkyně Kate porodila v nemocnici Svaté Marie v Lindově křídle v londýnské části Paddington. Zde se narodily i její další děti - nyní čtyřletý George i dvouletá Charlotte. Narodili se tady i princové William a Harry.



Chlapec vážil 3,82 kilogramu. „Její královská výsost vévodkyně z Cambridge bezpečně porodila syna v 11:01 hodin,“ uvedl Kensingtonský palác na Twitteru.



Princ Louise je třetím potomkem Williama a Kate. Jejich synovi Georgovi jsou čtyři a dceři Charlotte dva roky. Je pátým v pořadí nástupnictví na britský trůn. Vévodkyně Kate se po porodu na veřejnosti moc neobjevovala.