Pro Harryho a Meghan nastal den D. Windsor je připraven na statisícový svatební dav

WINDSOR/PRAHA V sobotu v pravé poledne místního času (13.00 SELČ) si na královském hradě Windsor v kapli svatého Jiří řeknou britský princ Harry a americká herečka Meghan Markleová své ano. Snoubenci se dali slyšet, že si nepotrpí na přílišné oficiality, jejich velký den tak má být plný veselí, zábavy a vyloučena z něj nebude ani veřejnost.

Na svatbu, která má stát podle odhadu britských médií 1,7 milionu liber (téměř 50 milionů korun), bylo pozváno 600 hostů. Dalších více než 700 milionů korun má být vynaloženo na bezpečnostní opatření.

Miliony lidí po celém světě budou obřad sledovat u televizních obrazovek nebo přes internet, i když britský tisk podotýká, že pro řadu Britů bude ten den událostí číslo jedna spíše večerní finále fotbalového Anglického poháru.



Svatba se odehraje v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Nevěstu k oltáři nakonec nepovede její otec, jak bývá na svatbách zvykem, ale její nastávající tchán, princ Charles, který se sám v kapli oženil v roce 2005 s Camillou, vévodkyní z Cornwallu.

Třiasedmdesátiletý otec Markleové se v uplynulých dnech podrobil operaci srdce a svatby se tak nezúčastní.

„Meghan Markleová požádala Jeho královskou výsost prince z Walesu, aby ji v den svatby doprovodil k oltáři kaple svatého Jiří,“ uvedla kancelář Kensingtonského paláce. „Princ z Walesu je potěšen, že může tímto způsobem uvést paní Markleovou do královské rodiny,“ dodala kancelář.

Do pátku nebylo jasné, otce v roli doprovodu nevěsty na hradě Windsor nahradí. Objevily se spekulace, že by to mohla být nevěstina matka Doria Raglandová, která už do Británie přijela.



Malebné městečko Windsor, které leží asi 30 kilometrů západně od Londýna, očekává příjezd až pěti tisíc novinářů a až sta tisíc příznivců královské rodiny. Podle agentury Reuters se tak musí připravit na největší policejní manévry v dějinách města. Policie nasadí ozbrojené hlídky, zavede bezpečnostní kontroly a rozmístí zátarasy.

Ozbrojení policisté kontrolují ulice před zkouškou průvodu na sobotní den.

Na obřad nicméně nedostali pozvánku žádní významní politici. Zdroje z královského paláce to v britském tisku zdůvodnily tím, že kaple je poměrně malá a princ navíc není v přímé následnické linii. Snoubenci ale pozvali 2640 zaměstnanců charitativních organizací, zasloužilých pracovníků místních správ a školáků, kteří budou svatbu sledovat přímo na hradě.

Obřad povede windsorský děkan, ale dvojici oddá arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Proslov pronese americký biskup Michael Bruce Curry. V jednu hodinu odpoledne (14.00 SELČ) vyrazí novomanželé v kočáru na projížďku po městečku, aby pozdravili lidi, kteří jim přišli popřát štěstí.

Po okruhu v délce asi tři kilometry se vrátí na oficiální svatební recepci pro 600 hostů, pořádanou ve slavnostní síni hradu Windsor Buckinghamským palácem. Večerní neformální party, kam dorazí 200 nejbližších přátel a příbuzných, se bude konat v nedalekém sídle Frogmore House.

Během slavnostní recepce se bude podávat ovocný dort. Nevěsta netradičně zvolila americkou pekařku Claire Ptakovou žijící v Londýně. Ta upřednostňuje sezónní, přírodní ingredience a na svatbu připravuje citronovo-bezinkový dort s máslovým krémem ozdobený čerstvými květinami.

Claire Ptaková, majitelka pekařství Violet Bakery a její vrchní cukrář Izaak Adams.

Servírovat se bude také na dva tisíce osm set jednohubek a pár má v plánu rozlít až šestnáct tisíc skleniček se šampaňským. O degustační menu a banket se bude starat šéfkuchař windsorského hradu Mark Flanagan. Jeho tým se na výjimečnou akci pečlivě chystá již více než týden.

Kuchyně bude připravovat občerstvení na banket i recepci.

A nebudou jediní, kdo bude mít v kuchyni během svatby napilno. Téměř padesát tři tisíc britských hospod prodloužilo otevírací dobu do jedné hodiny po půlnoci, aby nemusely v nejlepším rušit oslavy a posílat domů hosty připíjející na zdraví novomanželů.

Dary však Meghan a Harry neočekávají, zachovali se tak stejně jako princ William s Kate Middletonovou, kteří když se v roce 2011 brali, požádali všechny své příznivce, aby raději poslali peníze na charitu.

Princ Harry a Meghan Markleová vybrali sedm malých charitativních skupin zabývajících se problémy, jimž se věnují - včetně zlepšení práv a postavení žen v rozvojových zemích, bezdomovectví, dětí vyrůstající s nákazou virem HIV či ochranou životního prostředí poškozovaného odpady.