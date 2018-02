Protokolář Kruliš jako Mynářův chráněnec. Já jsem ho řídit nemohl, vzpomíná Forejt

PRAHA Čerstvý vedoucí hradního protokolu Vladimír Kruliš se cestou do funkce klíčového pobočníka prezidenta republiky nemusel spoléhat jen na své schopnosti, ale také na mimořádnou přízeň Miloše Zemana a jeho nejbližšího okolí. Než stanul v čele odboru, držel nad ním ochrannou ruku šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. Plyne to z vyjádření Jindřicha Forejta, jenž dlouhé roky odbor protokolu řídil a byl Krulišovým nadřízeným.

Odbor protokolu je zodpovědný za to, že všechny části programu prezidenta Zemana do sebe hladce zapadnou a vše proběhne bez problémů. Je součástí Kanceláře prezidenta republiky, kterou vede Vratislav Mynář. Vladimír Kruliš nastoupil na odbor na sklonku jara 2014, kdy za protokol zodpovídal Jindřich Forejt. Podle jeho vzpomínek měl Kruliš výsadní postavení.

„Na odbor ho přijal Vratislav Mynář. Já sám jsem s ním za uplynulých pět let mluvil možná dvakrát,“ sdělil serveru Lidovky.cz Forejt, jenž měl Odbor protokolu na starosti od roku 2004 do prosince 2016. Ačkoliv byl Krulišovým přímým nadřízeným, do jeho pracovní náplně mu podle svých slov prakticky nezasahoval.

„Do mého odboru byl mým nadřízeným (Mynář) jmenován a já jsem mu ani nezadával práci, ani nemohl jeho činnost dozorovat. Řídil ho vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, který za jeho práci převzal plnou odpovědnost,“ vzpomíná. Popsaná praxe na první pohled neladí s formálním rozdělením rolí, kdy mu měl Kruliš naopak přímo podléhat.

Prezidentská klika z SPO

Nicméně odpovídá tomu, že na Hrad vkročil coby exponent prezidentské Strany práv občanů-Zemanovci (dnes SPO). Průkazku stejné partaje si dodnes drží i další ústřední postavy hradní sestavy: kancléř Mynář a Zemanův poradce Martin Nejedlý. Krulišovo postavení se navíc odvíjelo z úzkého vztahu s prezidentem. Od roku 2011 si oba muži tykají, Kruliš Zemanovi uchystal kampaň do voleb 2013 a stejného roku tvořil pár s jeho dcerou Kateřinou.

Jako partnera první dcery Forejt Kruliše také poznal. A zatímco Kruliš, kancléř Mynář, poradce Nejedlý a prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček v rámci hradní hierarchie vytvořili nejbližší okolí prezidenta, Forejt do něj nikdy nepronikl. Naopak podle informací Lidovky.cz se ho zmíněná skupina snažila od vlivu na Zemana spíše odstavit.

V průběhu roku 2014 se v rámci protokolu ustavilo oddělení pro vnitrostátní cesty, jehož náplní byly přípravy Zemanových výjezdů do regionů. Oddělení se coby šéf chopil Kruliš. Podle vzpomínek Forejta se tak opět dělo do značné míry nezávisle na něm. „I tuto agendu vyřizoval výlučně s vedoucím Kanceláře prezidenta republiky, který to takto chtěl,“ poznamenal.

Oba muži se podle všeho nesblížili ani poté, co se v průběhu let stal Kruliš Forejtovým zástupcem. Forejt se tak zdržel vlastního hodnocení toho, do jaké míry má jeho pokračovatel pro řídící funkci vlohy. O jeho kvalitách si prý představu udělat ani nemohl. „Ale z doslechu jsem zaznamenal, že je to prý člověk nesmírně schopný,“ podotkl.

‚Moje zařazení bylo vždy standardní‘

Prezidentova pravá ruka Co je vlastně úkolem šéfa hradního protokolu? Podle bývalého mluvčího exprezidenta Václava Havla Ladislava Špačka je člověk v této funkci pro hlavu státu nepostradatelný.

„Je to člověk, který je konstruktérem a garantem logistické složky prezidentova programu. On ho musí sladit, provázat jeho jednotlivé složky a do posledního detailu propracovat každou akci, které se prezident účastní,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz.

Vedoucí protokolu tak organizuje výjezdy prezidenta v rámci České republiky i za její hranice, stejně tak domlouvá státní návštěvy mířící na Hrad z ciziny. „Vyjednává u královských dvorů a prezidentských kanceláří, jak bude návštěva probíhat, kde tu bude delegace ubytována a jaký bude program,“ dodal.

Server Lidovky.cz se opakovaně snažil kontaktovat kancléře Vratislava Mynáře, aby se k pozici Kruliše vyjádřil. Na zaslané otázky však neodpověděl. Lidovky.cz se chtěly spojit i s Miroslavem Sklenářem, jenž odbor po odchodu Forejta, který se z Hradu stáhl po prosáknutí kompromitujícího videa, posledních 14 měsíců šéfoval. Sklenář však cokoliv odmítl komentovat s tím, že má dovolenou.

Sám Kruliš popírá, že by před svým jmenováním do ředitelské funkce požíval jakékoliv autonomie. Formálně podle něj běželo vše pode pravidel. „Byl jsem na odbor přijat standardní cestou, pracovní smlouvu podepisuje vždy vedoucí kanceláře nebo jeho zástupce, jak je zvykem u všech pracovníků kanceláře prezidenta republiky,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

„Moje zařazení bylo vždy standardní a tabulkové, tedy jsem samozřejmě podléhal všem svým ředitelům,“ dodal. Kruliš na sebe v poslední době na sebe nejvíce upozornil, když se loni v květnu svezl v policejním BMW, které po zdravotní příhodě šoféra skončilo v příkopu. Protokoláře stál výjezd pár týdnů v nemocnici. Prezident Zeman incident přešel se shovívavostí. „Dovedu pochopit u mladých lidí lásku k rychlým sportovním autům,“ řekl.