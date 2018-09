‚První člověk není vlastenecký.‘ Film rozdmýchal kontroverzi kvůli chybějící vlajce

LOS ANGELES Film První člověk režiséra Damiena Chazella o prvním letu na měsíc se představil na filmovém festivalu v Benátkách. Snímek ale nezobrazuje scénu, kdy američtí astronauté na Měsíci zabodávají do země americkou vlajku. To vadí konzervatistům. Snímek musela obhajovat i rodina Neila Armstronga.

„Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo.“ Dva Astronauti právě do šedého povrchu Měsíce zabodávají americkou vlajku. Právě tento akt, který symbolicky první vesmírnou misi na Měsíc stvrdil jako úspěšnou, se lidem u televizních příjímačů vryl silně do paměti. Ve filmu První člověk režiséra Damiena Chazella, který misi Apollo 11 také zobrazuje, ale scéna s vlajkou chybí. To je trnem v oku konzervatistům, kteří proto film označili za „nevlastenecký“.



„Je to naprostá šílenost. Je to medvědí služba národu v dobách, kdy lidé potřebují vidět, čeho jsme schopni dosáhnout, pokud budeme spolupracovat. Američané za tu misi zaplatili, postavili raketu plnou americké technologie a na palubě byli také Američané. Nebyla to žádná mise Spojených národů,“ napsal na svůj Twitter Marco Rubio, konzervatista a senátor státu Florida.

Film První muž Snímek První muž (First Man) se sice zabývá také slavným prvním letem na Měsíc, ale jádro příběhu tvoří Armstrongova cesta vesmírnou přípravkou od NASA. Snímek je založen na knížce First Man: The Life of Neil A. Armstrong (První muž: Život Neila A. Armstronga) publicisty Jamese R. Hansena. Dobově je snímek zasazen mezi roky 1961 až 1969. Svou premiéru měl na filmovém festivalu v Benátkách, kde posbíral velmi nadšené ohlasy.

Kontroverzi rozmíchala i konzervativní televize Fox News, která si film spojila s nedávnými výroky starosty New Yorku Andrewem Cuomem a protestem hráčů ligy amerického fotbalu. „Je to Hollywood, ten si zobrazit americkou vlajku nedovolí,“ zaznělo kromě jiného v reportáži Ainsleyho Earhardta. Na sociálních sítích se rozběhla čilá debata.

Americká spisovatelka Danielle D´Souza Gillová se na svém Twitteru do filmu ostře opřela: „Ta vlajka tam nebyla jen tak pro srandu králíkům. Reprezentovala americké vítězství ve studené válce. Chybějící scéna tak narušuje celý kontext mise Apollo 11. Plus je to také historicky úplně špatně.“

Olej do ohně pak nejspíše nevědomky přilil i americký herec Corey Stoll, který si ve filmu zahrál astronauta Buzze Aldrina. Na svém Twitteru zveřejnil v reakci na kontroverzi sérii hastagů obsahujících například #proudtobeamerican (jsem pyšný na to, že jsem Američan) či #freedom (svoboda). To si někteří lidé na sociálních sítích vyložili jako jeho nesouhlas s chybějící scénou. Stoll ale svůj Tweet záhy vymazal.

Na to jsem se soustředit nechtěl

K situaci se později vyjádřil i režisér Damien Chazelle: „Zabodávání vlajky na povrchu Měsíce byl jeden z mnoha momentů mise Apolla 11, na které jsem se rozhodl nesoustředit,“ začal obšírně. „Všem, kteří se mě ptají, jestli to bylo mé politické prohlášení, musím říct nebylo. Mým cílem bylo divákům představit ty neviděné či neznámé aspekty mise Apolla 11 - především celou rodinnou sáhu Neila Armstronga a to, co si musel ve chvílích své slávy myslet.“

„Je to příběh člověka a je univerzální. Oslavuje Ameriku, ale zároveň oslavuje i úspěch věnovaný celému lidstvu (anglicky „for all mankind“), jak stojí i na plaketě, kterou Neil z Buzzem zanechali na Měsíci,“ sdělili prostřednictvím Armstrongova biografisty Jamese R. Hansena astronautovi synové, Rick a Mark.

Zajímavé je, že pokud by něco konzervatistům případně vadit mělo, tak to, že amerického hrdinu Neila Armstronga hraje kanadský herec Ryan Gosling.