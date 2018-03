Putin bude více riskovat. Vojenské konflikty umožňují jeho režimu přežít, míní expert

PRAHA V novém volebním období prezidenta Vladimira Putina můžeme očekávat zesílení ruského nátlaku na Západ a mezinárodní společenství. Podle odborníka na ruskou politiku Jana Šíra z Univerzity Karlovy jsou to právě zahraniční konflikty, které Putinovu režimu dodávají legitimitu a umožňují mu přežít.

Lidovky.cz: Vladimir Putin obhájil v nedělních volbách s přehledem svůj prezidentský mandát. Očekáváte nějakou změnu v jeho zahraniční politice?

Můžeme spíše očekávat, že vyvřou některé konflikty, ke kterým se již delší dobu schyluje. Předpokládám, že Vladimir Putin bude nadále pokračovat v trendech, které v minulých letech nastolil, v podobě větší ochoty riskovat a vstoupit do válečného konfliktu mimo území Ruské federace.

JAN Šír Jan Šír působí na katedře ruských a východoevropských studií, Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zabývá se bezpečnostním, politickým a energetickým vývojem nástupnických států bývalého Sovětského svazu.

Lidovky.cz: Jaký by k tomu měl důvod?

Prezident Putin se dlouhodobě potýká s nedostatkem legitimity a je pro něj čím dál složitější ji hledat. Rusko je dlouhodobě neúspěšná země, Putinův režim je zároveň neefektivní v oblasti mezinárodní konkurence, hospodářské a technické vyspělosti či kulturní přitažlivosti. Aby tyto nedostatky dohnal, musí sázet na patriotickou linii. Musí nabídnout lidem nepřítele, na kterého by mohl hodit domácí neúspěchy. A toho momentálně představuje Západ.

Lidovky.cz: Jak se může vztah Ruska se západními zeměmi vyvinout?

Osobně bych očekával, že vztahy budou balancovat na hraně a bude hrozit otevřená konfrontace. Putin bude zároveň velmi nakloněný voluntarismu a situaci vyeskaluje i v dalších již existujících konfliktech, což mu prospěje v domácí politice z dříve jmenovaných důvodů. Aby se mu podařilo udržet režim, musí ničit a destabilizovat pravidla, na nichž byl svět po roce 1945 vybudován.

Lidovky.cz: Kde myslíte, že by mohl vyvřít nový konflikt?

Těch možností je více. Je otázka, zda bude nadále (Rusko) pokračovat v ukrajinském konfliktu, nebo jestli to bude Gruzie, Moldavsko, nebo jestli půjde dokonce o střet se západními zeměmi, například v Pobaltí, které je prakticky vojensky nehajitelné. K prvním ozbrojeným střetům mezi Ruskem a USA došlo přibližně před měsícem v Sýrii. Hrozit může i konflikt v Severní Koreji.

Lidovky.cz: Putin tedy očekává, že to bude Západ, kdo změní svůj přístup k zahraniční politice, a on svou politiku měnit nebude?

Částečně. Změna mezinárodního prostředí je totiž pro Putina jedinou záchranou před změnami, které by musel provést doma. Rusko potřebuje modernizaci. Ale ta vyžaduje reformy, které by nabouraly Putinův režim. Kdyby se Rusko začalo trochu kultivovat, tak by se mohlo ukázat, že Putin není potřeba. Bohužel již zašel tak daleko, že mu nezbývá než vnitropolitické problémy ventilovat navenek.

Lidovky.cz: Může nějak Putinovou pozicí v Rusku zahýbat kauza otráveného exšpióna Sergeje Skripala?

Tato kauza v dlouhodobém měřítku jen odkazuje k té politice, kterou Putin sám již před lety nastavil. V krátkodobém horizontu bude Západ a Rusko balancovat na hraně konfliktu, což ve výsledku pomůže Putinovi, protože bude mít nepřítele, kterého bude moci domácí společnosti nabídnout. Právě kolem domnělého nepřítele může pak Putin konsolidovat svůj národ a slouží jako hromosvod pro protesty.