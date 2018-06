RECENZE: Návraty Josefa Koudelky. Život ve své nevyčerpatelné pestrosti

V pražském Uměleckoprůmyslovém museu se koná obsáhlá retrospektiva slavného českého fotografa Josefa Koudelky, kterého v celém světě proslavily především snímky z okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

Jde o pečlivě připravenou retrospektivní výstavu, která zahrnuje Koudelkovo dílo v plné šíři. Za pozornost stojí rané fotografie a experimenty první poloviny šedesátých let, kdy mladý umělec hledal nové přístupy, pracoval se zjednodušením motivů, se světlem a kontrasty či strukturami. Následují fotografie z šedesátých let, kdy spolupracoval s Divadlem za branou a s Divadlem Na zábradlí, které publikoval v měsíčníku Divadlo. Domluvil se s režiséry a herci, že bude při zkouškách vstupovat na jeviště, aby mohl různé situace fotit z pozic, které mu nejvíc vyhovovaly a které by co nejlépe vyjádřily charakter a atmosféru představení.

Silné příběhy divadla a cikánských komunit

Snímky z divadel nejsou jen pouhou dokumentací, ale často také mnohovrstevnatými portréty, v nichž Koudelka dokázal přesně a přitom přirozeně zachytit výraz hereckých osobností v daném okamžiku. Máme tak doklad o inscenacích takových režisérů, jako byl Otomar Krejča, Jan Grossman, Alfréd Radok, Václav Hudeček a další. V těchto fotografiích dokázal Josef Koudelka vystihnout to nejdůležitější; zdůrazňoval projev herců, dosahoval přesné kompozice, potlačoval nepodstatné detaily, citlivě pracoval se světlem a stínem.

Úžasně působivý je rozsáhlý soubor věnovaný cikánům, který vznikal v průběhu šedesátých let. Je zřejmé, že se s nimi dokázal sblížit, a tak směl proniknout do jejich soukromí a zachytit jejich způsob života v různých zemích (Slovensko, Čechy, Rumunsko…), jejich smutky i radosti, zvyky a prostředí, veselé i tragické chvíle, všední i slavnostní dny. Z fotografií vyzařuje schopnost vcítit se do jejich životního stylu, který ctí a zdůrazňuje úplně jiné hodnoty, než jsme zvyklí, k nimž patří spontánní prožívání všeho, co může člověka potkat, radost z narození, vyrovnání se se smrtí, okouzlení tancem a hudbou. Vlastně by se dalo napsat, že život cikánů je všude v podstatě stejný, že se v žádné zemi příliš neliší, že má stále stejná pravidla. Koudelka dokázal vybrat a zachytit silné příběhy, které nás oslovují, vzrušují a dojímají.

Sugestivní jsou i fotografie ze sovětské invaze do Československa a obsazení bezmocné Prahy, kdy Koudelka v celém rozsahu vystihl neštěstí našeho národa, který byl pak na dalších dvacet let odsouzen k normalizačnímu přežívání. Snímky mají neuvěřitelný náboj, protože jejich autor celou situaci prožíval úplně stejně jako ostatní, kteří proti vstupu vojsk v ulicích a na náměstích protestovali, kteří se shromažďovali a byli zoufalí, protože se hned od počátku dalo očekávat, že se okupantů jen tak nezbavíme. Bylo zřejmé, že začíná období beznaděje, přinášející totální morální devastaci velké části obyvatel. Fotografie se dostaly do Spojených států a pak obletěly svět. Nebyly sice zveřejněny s autorovým jménem, ale dalo se očekávat, že by nebyl problém zjistit, kdo je vytvořil. Koudelka se pak v roce 1970 ze své cesty na západ již domů nevrátil.

Silnou výpovědí o světě se stal i široký soubor vystavený pod názvem Exily, který vznikl po umělcově emigraci. Jezdil do různých zemí – do Španělska, Francie, Velké Británie, Irska, Německa, Itálie, fotografoval hlavně Romy a opět dokázal vyjádřit smutek, osamění i okamžiky radosti a štěstí. Ještě víc se prohluboval jeho cit pro kompozici a zároveň pro vystižení života v jeho nevyčerpatelné pestrosti.

Poslední část výstavy je věnována Panoramatům, v nichž Koudelka ztvárňuje krajinu poznamenanou nešťastnými a často i nevratnými zásahy člověka, v níž zůstávají stopy devastace způsobené těžbou surovin, vojenskými konflikty nebo megalomanskými stavbami, porušujícími rovnováhu v přírodě. Tyto fotografie jsou technicky dokonalé a esteticky vytříbené, ale v některých případech ztrácejí dřívější syrovost a sílu autentické výpovědi o lidských dramatech i všedních dnech. Jistě stojí za zmínku, že se autor rozhodl věnovat své zemi, tedy Uměleckoprůmyslovému museu, rozsáhlý soubor fotografií. Výstavu připravenou ke Koudelkovým osmdesátinám doprovází výpravná monografie, vydaná v češtině a angličtině.