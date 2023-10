Schovejte si kus léčivé síly podzimu. Babiččiny recepty z bylin a bobulí uleví od kašle a dodají energii

Bylinkářství je na vzestupu, řada přírodních sirupů, tinktur nebo čajů se dá opatřit nejen v obchodě, ale i vlastním sběrem.

Je ale potřeba o bylinkách něco vědět a dbát na pravidla jejich používání. Zásadní rozdíl mezi přírodní drogou z byliny a lékem z lékárny totiž spočívá v tom, že u bylinky nikdy přesně nevíme, kolik příslušné látky obsahuje.

Čaj od babičky na kašel i horečku

Vzpomínky z dětství mnohým přivanou obrázek babičky, která sušila květy divizny nebo přesličku a slibovala, že se v zimě budou hodit.

Také Pavla, která má dva malé syny, se teď snaží něco z domácího bylinkaření vylovit v paměti: „Naše babička byla taková bylinkářka z přesvědčení. Myslím, že o bylinách nikdy nic nestudovala, spíš si jen pamatovala, jak to chodilo u nich doma. Vařila nám podbělový čaj a na kašel nám dávala chleba s máslem a krájenou cibulí. Ráda bych kluky při lehčím nachlazení také kurýrovala něčím přírodním, jen si trochu nevím rady, koho se zeptat, co je bezpečné a jak co funguje.“

Přitom také trochu pochybuje, jestli budou bylinky opravdu přínosné. „Sice nám na zahradě a u cesty roste kde co, ale jak mám poznat, co je k užitku?“