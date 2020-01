Bouřlivák se loučí. Jean Paul Gaultier se rozloučil s módním průmyslem

Nemám rád dělení na sny a realitu, miluju, když se sny stávají realitou. Jeden z mnoha citátů excentrického návrháře Jeana Paula Gaultiera. Ten minulý týden na přehlídkách „vysoké krejčoviny“ uvedl svou poslední kolekci. V 67 letech a po 50 letech v nejvyšší modní lize se rozhodl, že stačilo. Což určitě neznamená, že nic nebude dělat, jen už nebude módychtivý dav oslňovat co půl roku ohňostrojem svých víc než neotřelých nápadů. V jeho tvorbě se totiž sny vážně stávaly realitou.

Jeho snem bylo stát se návrhářem. A to už od útlého dětství. A talent bezesporu měl. Ostatně již v osmnácti se bez jakýchkoli škol stal asistentem Pierra Cardina. A jeho kariéra pak jen stoupala. Pracoval také s Jeanem Patou nebo Jacquesem Esterelem. V 80. letech, kdy si pro svůj bohémský život vysloužil přezdívku enfant terrible francouzské módy, si založil vlastní značku. Což mu nebránilo, aby v novém miléniu vedl i konzervativnější módní dům Hermes.



Jeho kariéra je navíc prošpikována několika ikonickými kousky, že i ti, koho vlastně fashion svět absolutně nezajímá, se s nimi museli setkat. Byť si je třeba s monogramem JPG nespojí.

Asi nejzprofanovanějším je korzet pro Madonnu. Ten s kónickou podprsenkou pro její Blond Ambition World Tour z roku 1990.

Mimochodem nápad stvořit „špičatá ňadra“ přišel už v dětství. Tehdy mu „modelkou“ byl jeho oblíbený medvídek Nana a pro něj z papíru vytvořil první „prototyp“ Madonnina korzetu. Právě díky Gaultierovi se takto stal korzet kusem svrchního oděvu, který se s úspěchem posledních 30 let vrací nejen na koncertech popových ikon jako Kylie Minogueová, Miley Cyrusová a výčet by mohl pokračovat donekonečna.

Hvězdy popu i Hollywoodu jeho kreace milovaly a milují. Jsou neotřelé. Takže v nich na červený koberec vstupovaly Nicole Kidmanová, Cate Blanchettová nebo Katy Perry. Ostatně se světem filmu byl Gaultier vždy úzce propojen.

Pátý element Luka Bessona by bez jeho invenčních modelů byl snad jen polovičním trhákem. Monica Belucciová by jako Kleopatra v jednom z filmů o Asterixovi a Obelixovi rozhodně tak nezářila. Její replika, v níž plísní Caesara: „Vyběhla jsem jen tak, ani jsem se nestihla převléknout.“, by nevyzněla tak zábavně, kdyby na sobě neměla složitý, velmi eroticky laděný model, přímo spojený s jejím kočárem.



A Gael García Bernal by bez Gaultierovy bílé pableskující róby s rudým trojúhelníkem v klíně byl sotva tak dechberoucím travestitou v Almodóvarově Špatné výchově.

Ale Gaultierův odkaz není jen v šokujících kreacích. Byl to mimochodem on, kdo v 80. letech uvedl pánské sukně inspirované částečně kiltem. Nebo snad v erotických modelech. Jedním z jeho ikonických počinů je obyčejné námořnické tričko. Jak sám říká, vymyslel ho pro sebe, aby nemusel pořád dumat nad tím, co si obleče. A co by asi tak nosil dnes Honza Hřebejk, že jo.