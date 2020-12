Efekt Di stále působí. Místo módního faux pas se zrodila ikona

Mohlo to být pořádné faux pas, místo toho se zrodila módní ikona. Snímek z roku 1980 zachycuje devatenáctiletou dívku, kterou si nejžádanější muž Velké Británie vybral za nevěstu. V dlouhé sukni a vytahané fialové vestě působí mladinká učitelka trochu uťáple. Hra světla se ale postarala o to, aby lehký materiál sukně odhalil Dianiny nádherné dlouhé štíhlé nohy. Fotografie je dodnes variací na Raffaelovu Madonu i Botticelliho Venuši. S jedním dítětem v náručí, druhé držíc za ruku, vypadá nevinně a nemůžete od ní odtrhnout oči.

Proč Čekstajl píše o Dianě právě teď? Internetová televize Netflix totiž asi před týdnem zahájila vysílání čtvrté řady populárního seriálu The Crown (Koruna). Životopisný snímek o britské královské rodině, kde lady Di ztvárnila herečka Emma Corrinová, znovu ukazuje nejslavnější outfity princezny s krátkými vlasy. Jaké byly a čemu se z nich můžeme přiučit?



Když se Diana stala Její královskou Výsostí, byl její vkus velmi dívčí, až naivní. V květinových šatech, žlutých lacláčích a objemných pletených svetrech s připnutým krajkovým límečkem působila jako poslušná školačka s nijak zvlášť zajímavým módním vkusem. Ten se ale postupně tříbil, když se princezna začala bouřit proti upjaté královské etiketě. Nejenže oblékala šaty s odhalenými rameny, ale do své garderoby zahrnula prvky tehdejší bláznivé estetiky osmdesátých let – třpytivé látky, nadýchané rukávy, čelenky.



Di byla nejen elegantní, byla šik i ve volném čase. Její outfity, v nichž vyzvedávala syny ze školy, jsou platné dodnes – oversize mikina, upnuté cyklistické šortky, vytažené ponožky v teniskách a drahá kožená kabelka. Dianin styl byl v lecčems velmi inovativní. Pamatujete si, když si vyšla v mikině, džínech, s kšiltovkou na hlavě a doplnila je o sako a hnědé koně? Koho z nás by tato kombinace napadla – a kdo by v ní vypadal jako princezna z Walesu?

Éru odloučení od prince Charlese, kdy její vkus již nesvazovaly královské povinnosti, Diana odstartovala černými přiléhavými šaty odhalujícími nejen štíhlé nohy, ale i ramena a výstřih. Dodnes jsou známé jako „šaty pomsty“. Ten den roku 1994 se totiž následník britského trůnu veřejně přiznal k milence. Většina z nás by se zhrzeně zabarikádovala v posteli a nechtěla dlouhé týdny vylézt z pyžama. Ne tak Diana. Namísto splínu a slz světu ukázala svou nejlepší formu a princ Charles z celé záležitosti vyšel jako pitomec, který ani neví, o koho přišel. Devadesátá léta s lady Di, to jsou také perfektně střižená saka, kalhoty s vysokým pasem, výrazným opaskem a „dekoltová“ psaníčka, jimiž si při výstupu z auta zakrývala poprsí před objektivy dotěrných fotografů.

Princezna Diana byla miláčkem veřejnosti

Co na tom, že od Dianiny smrti uplynulo více než dvacet let? Posledních několik let snad nebylo ve spojení s módou googlovanější ženy. Diana Spencer, šlechtična s tragickým osudem a matka dvou dětí, byla nejen rebelující členkou královské rodiny. Byla módní ikonou – a je jí dodnes. Její vkus je mnohem víc než kabelka Dior, která na její počest nese jméno Lady. Dianin vkus je nesmrtelný. Bílé halenky s černými puntíky, pánské obleky s motýlky, mikiny amerických sportovních klubů? Ženy po celém světě chtěly a chtějí být jako ona. Stejně jako její snaše, vévodkyni Kate, nám všem ale chybí to, co Její Výsost dokonale ovládala: být působivě elegantní, a přitom se nebát výstředností soudobé módy.