ČEKSTAJL: Nožku ven. Sice tu už všechno bylo, ale návrháři to zkouší dál

Praha Všechno už tu jednou bylo. Základní kusy oblečení jsou dané a návrháři proto pracují pouze s jejich obměnami. Tak zní poněkud poraženecké poučky o kreativitě v módě. Ve výsledku ale mají pravdu.

To ovšem neznamená, že to tvůrci zas a znovu nezkoušejí, přijít s něčím, co tu ještě tak docela nebylo. Zrovna v posledních měsících se jich pár zaměřilo na kalhoty. Ty mohou být samozřejmě široké, extrémně upnuté, rovné, pytlovité či jako z harému. A nebo. Mohou být jen jednostranné.



Neboli návrháři zkoušejí, jestli by jim neprošla práce s asymetrií. První pokusy přišly na džínech, a to již před pár lety. Třeba Kendall Jennerová z klanu Kardashianek už před dvěma lety měla na sobě kousek, který měl poklopec šejdrem. Cenovka na podivně ušitých kalhotách od Balenciagy nesla číslovku 790 v dolarech.

Letos v červenci se zase na pařížském týdnu módy zjevila v džínech z dílny ukrajinské značky Ksenia Schnaider světová hvězda první velikosti Céline Dionová. Ty vyšly sotva na polovinu. A na půl byly i ušité. Jednu nohavici měly totiž úzkou a druhou do širokého zvonu.



No a na podzimních přehlídkách šli progresivní tvůrci ještě dál. Prostě jednu nohavici zapomněli. To se stalo na přehlídce sledované značky VFiles, která pracuje s mladými návrháři a cílí na mladé zákazníky. V Nizozemsku sídlící čínská návrhářka Di Du vsadila na kalhoty aktuálního pyžamového ražení, ovšem jedna noha byla zcela holá.

Kdy se to nosí?

Její kolega Brit Ricky Harriott se svou značkou Wesley Harriott zase přišel s lehce fetišistickým modelem jednonohých kožených kalhot upoutaných pouze páskem přes pánevní kost. Čekstajl přiznává, že je trochu konzervativní a příliš neví, co si s novým trendem počít. Pravda, v těchto případech jde o jedinečné modely, které by se mohly vyjímat na červených kobercích nebo jedinečných párty.



Nicméně podobnou cestu zvolila i jihokorejská značka pushButton, která už na počátku roku přišla s kolekcí, kde klasické oblekové kalhoty na jedné straně spadaly až na patu boty, zatímco na druhé byly střižené jako hodně miniaturní kraťasy. V tomto případě nezbývá než se ptát: A v jakém ročním období se to asi nosí? A to ještě odhlédneme od toho, že je velkou otázkou, jaká obuv a ponožky jsou k tomu vhodné.

Zřejmě nejlépe se ovšem asymetrického trendu chytly již zmíněné Kardashianky. Pod značkou nejznámější z nich, tedy Kim, přišly s kolekcí podvlékacích overalů a kalhotek, které jsou asymetrické. Neboli mají například jednu nohavičku do půli stehna, druhou vůbec. V extrémnějším provedení mají overaly jednu nožku ukrytou v punčoše a druhou zcela odhalenou.

Podle velmi podnikavé celebrity je to dokonalé řešení pod sukně či šaty, které mají na jedné straně extrémně vysoký rozparek. Takovému produktu se jistě smysl upřít nedá. Byť tušíme omrzliny na jedné straně.