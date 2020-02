Vlákna z ananasu, hub či řas. Oblečení jako z veganského jídelníčku

Materiál je klíč k dokonalému oděvu. Čekstajl se svým čtenářům dlouhodobě snaží vnutit myšlenku, že přírodní vlákna jako bavlna či vlna jsou základ a správná volba a naopak umělotiny patří do pekel. Aktuální trendy v módním průmyslu jdou ještě dál. A tak hitem jsou vlákna z ananasu, hub či řas (nejčastěji chaluh). Skoro to vypadá jako výběr z poctivého veganského jídelníčku.

Proč? Fashion branže se až obsesivně začala zabývat ekologií. Různé studie totiž uvádějí, že každý rok kvůli oblečení vypustí lidstvo do atmosféry až 1,2 miliardy tun oxidu uhličitého. A to je víc než aerolinky a přepravci dohromady. Takže špatné svědomí.



Piňatex, ananasové látky, a mycotex, látky z hub (často nahrazující umělou kůži), si osvojily dokonce už i řetězce s rychlou módou, jako je H&M. Aktuálně největším trhákem jsou ovšem již zmíněné řasy.

A to proto, že se daří vytvořit z nich textilie, které jsou schopny ten protivný oxid uhličitý pohlcovat. Nebo dokonce napodobit rostliny a „provozovat“ fotosyntézu. Neboli oxid proměnit zpět na kyslík.

První typ představila newyorská návrhářka Charlotte McCurdyová. Vyrábí ze speciálně upravených řas třeba průhledné pršipláště. Druhý – ten fotosyntetický – zase londýnský startup Post Carbon Lab. Tam látky potahují vrstvičkou živoucích řas. Jedno takové tričko, tedy asi metr čtvereční látky, vyprodukuje podle deníku The Guardian zhruba tolik kyslíku co šestiletý dub.

Nadšení ovšem trochu odezní, když zjistíte, že tyto látky samozřejmě nemohou do pračky. Takže na vás čeká ruční a velmi opatrné praní. Plus, stejně jako květiny, nesmějí do úplné tmy. Neboli zapomeňte na to, že je zavřete do šatníku. Ideální je prý přehodit přes židli. Což řada z nás stejně často dělá a vytváří tak pověstné „mrtvé tety“ (haldy jednou vyneseného oblečení na židli nebo ještě lépe posilovacím stroji, na němž jistě brzy začneme cvičit).



Střih. Na druhé straně barikády stojí aktuálně flitry. Ekologické organizace věnující se módě, ať už jde o Eco Age, nebo Hubbub, vyzývají v pomalu končící sezoně předávání různých cen celebrity, aby se vyhnuly blyštivé nádheře. Podle nich jde o klasické „navrch huj, vespod fuj“. Protože flitříky jsou v podstatě malé kroužky z plastu, které když se časem rozpadají, tvoří ještě menší a menší kousky nerozložitelného materiálu, jenž zapleveluje životní prostředí.

I v tomto případě už existují náhražky v podobě biologicky odbouratelných materiálů, nebo alespoň třpytek vyrobených z recyklovaných plastových lahví. Ani ty by ale prý neměly mít herečky či zpěvačky na sobě. Protože ony sice budou mít „udržitelné“ a ekologické verze, ale v levnějších řetězcích kopírujících jejich modely to samozřejmě bude starý dobrý flitr na bázi plastu z ropy.