Pracující lid jako inspirace. In jsou polárníci, ajťáci i bodyguardi

Kam se to dá asi nosit? Častá otázka nad fotkami z přehlídek předních značek. Pravda, není se co divit, protože občas skutečně vylétne obočí.

Jenže je třeba myslet na to, že jde především o show, která ukazuje inspiraci. A rozhodně návrhář netrvá na tom, že přesně takto poskládaný model patří na ulici či do kanceláře.



Dřevorubec a kult kovbojů

Letošní podzim a zimu zejména v pánské módě ale přední světové značky pojaly trochu opačně. Na mola vyslaly stylizované pracující. A upřímně, nikterak nás nesvázaly jako dříve, kdy byl in jen dřevorubec. Nechávají velký prostor pro volbu, takže se muž může alespoň v šatníku proměnit možná v někoho, kým chtěl být ve školce. Nebo na maškarním. Dřevorubec s námi zůstává. Jen podle modelů z dílny Versace by měl být trochu barevnější a nedržet se výhradně klasické flanelové červenočerné kostky. Po léta se udržuje také kult kovbojů. Módní stránky britského Guardianu to přisuzují oscarovému snímku Zkrocená hora z roku 2005 a zároveň radí, že není třeba mít vše kovbojské, jak prezentovala třeba značka Dsquared2, ale stačí kovbojská košile raději s jinými kalhotami než džínami a rozhodně bez kovbojských kozaček. Tenisky postačí, abyste nevypadali jako hlavní hrdina z Toy Story.

Na ledovec, prosím, ne

Čeští milovníci Cimrmanů (a také lyžařských bund) jistě ocení, že in je také „polárník“. Bundy s kožešinou lemovanou kapucí a hutné svetry se stojáčkem představil třeba Ermenegildo Zegna. A zase jedna guardianovská rada… Nevyrážejte v tom na ledovec, jde o variantu do města, která vám v extrémních podmínkách moc nepomůže.

Další velká jména světové módy pak sáhla po módně podceňovaných zaměstnáních. Třeba Prada se inspirovala, pokud chcete vznosně, v Silicon Valley, na rovinu prostě u „ajťáků“. Takže kostkovaná košile s podivnou kravatou je najednou in. Pantofle v práci ale stále ještě ne.

Značka Alexander McQueen se zase zhlédla v ostraze. Ale upřímně, představte si spíše Kevina Costnera jako bodyguarda než pána v nejbližším supermarketu. Klasická bílá košile s přísnou vázankou a velký černý kabát, na němž by mohl být nápis „security“. To je představa návrhářů o ostraze. A už jsme to v Čekstajlu zmiňovali zrovna nedávno, mezi hity patří i cestáři. Neboli muži v neonově oranžových (případně jiné neonové barvě, ale pak už by nám neseděl příměr) vestách, nebo dokonce overalech.



Tímto směrem se vydali dva v poslední době velmi oceňovaní návrháři – Raf Simons u Calvina Kleina a Virgil Abloh pro značku Louis Vuitton.

Mimochodem, světem podivínů jako ze seriálu IT Crowd nebo Teorie velkého třesku vypadají inspirované i některé modely pro příští jaro a léto aktuálně zřejmě nejvíc trendy značky dle online nákupů na světě. A to je Gucci. Svetry zastrkané do kalhot.

A hlavně motiv velkých pánských slipů. Barevně odlišený na kalhotách, jako byste se oblékli ve spěchu špatně. Nebo vyvedené v latexu a do nich zastrkaná košile. Ale to už jsme zase u věcí, které si asi do kanceláře rozhodně nevezmeme.