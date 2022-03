Čmelák do každé zahrady. Jak se k nim chovat tak, abychom jim nechtěně neublížili?

Chov huňatých čmeláků je už několik let velkým hitem. Kromě toho, že jsou to velmi pilní opylovači, kteří na rozdíl od včel zvládají pracovat i v chladnějších podmínkách, skýtají také milou podívanou. Češi ve čmelácích našli tak velké zalíbení, že Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku, kde se jejich chovem zabývají desítky let, hlásí každoročně obrovský převis poptávky nad nabídkou. Kdo si čmeláčí hnízdo nerezervoval v zimě, zjara už obvykle nepochodí.

Jarní otužilci

Kdo si přeje vídat čmeláky ve svém okolí, může se vydat dvěma cestami, jak je do zahrad přilákat. Ta první, jednodušší, spočívá v tom, že jim poskytnete dostatek potravy a možnost úkrytu. Čmelákům nesvědčí monokulturní výsadby ani krátce střižené trávníky, problematické jsou také chemické prostředky, které na polích a v zahradách užíváme.