SIERING: Když je v Německu ministrem hospodářství autor pohádek

„Obchodní model Německa je ohrožen: levná energie, exportní úspěchy a transatlantické bezpečnostní záruky již nemohou být považovány za samozřejmost. Pro prosperitu v nových časech se musíme zaměřit na silné stránky země.“ Těmito slovy popisuje aktuální situaci v Německu opoziční strana CDU a žádá po vládě nový reformní program.

Naproti tomu „Zelení“, vládní strana autoritářských romantiků, má ještě stále za to, že jejich model je ten nejsprávnější. „Kdyby Německo bylo akcií, koupil bych si ji,“ prohlásil spisovatel, autor pohádek a dětských knížek a momentálně též ministr hospodářství Robert Habeck. Mnozí však nad jeho výroky a kroky vrtí hlavou. Kolik přešlapů bude ještě zapotřebí, než si uvědomí, že ministerstvo hospodářství není ministerstvem klimatu?

Kam kráčíš, střední třído

Německá ekonomická mašina své tempo znatelně zpomalila. A je tu celkem pět hlavních otázek, které země řeší:

1. Témata výstavby v Berlíně, obzvláště pak slibovaných bytů a řešení dopravy v metropoli se již natolik opakují, že už nikdo nové sliby ani neposlouchá.

2. Stále narůstající zpoždění na železnici a letištích, doprovázené stávkami, zastavují pravidelně celou zemi.

3. Míra digitalizace země je stále na mizerné úrovni. Nedostatečné rozšíření optických vláken brání rozvoji v mnoha oblastech.

4. Velké firmy se kvůli cenám energií stěhují do zahraničí, obzvláště chemický průmysl, farmacie a ocelářství. Ceny energií jsou vyšší než ve zbytku Evropy. Namísto aby se zapnulo vše, co energii vyrábí, byly odstaveny poslední tři jaderné elektrárny. Většina obyvatelstva nemá pochopení pro zrušení jaderných elektráren, které bez problémů fungují již 35 let. Jaderná energie je jedinou energií bez emisí CO2. Provozovatelé uhelných elektráren teď mají výpadek jádra nahradit - s nárůstem asi 35 milionů tun CO2 ročně. Ze zelené energie se stává hnědočerná.

5. Silná střední třída, která byla doposud základem sociálního smíru, se začíná rozmělňovat. Těch pár bohatých na špici se přesunuje do horních deseti tisíc, ale desítky tisíc ze střední třídy padají naopak dolů.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

Prostě vypněte

A přesto. Žiji v zemi, která je na rozdíl od mnoha ostatních natolik rozvinutá a sebevědomá, že kritiku připouští. Ona to není samozřejmost. Ještě nedávno se názor, že je cosi shnilého ve státě německém, vyjadřovala v mém okolí spíše ztišeným hlasem. V posledních letech jsme začali všichni vnímat, že spousta věcí už nefunguje tak dobře jako dříve, ale nebylo košer o tom mluvit moc důrazně. V poslední době se to změnilo.

Teď se nebojí vyjádřit nahlas svou nespokojenost téměř nikdo - strach o ztrátu blahobytu už zasáhl všechny vrstvy. Nejen uvnitř země, ale pohled na Německo je i odrazem zrcadla ostatních zemí v Evropě.

Přitom v mnoha ukazatelích kvality života je Německo i v celosvětovém měřítku samozřejmě stále dobře hodnoceno. Nadprůměrné výsledky dosahuje v oblasti vzdělávání, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, zaměstnanosti, životního prostředí, občanské angažovanosti a bezpečnosti. Přestože peníze samy o sobě nečiní lidi šťastnými, jsou klíčovým faktorem, který přispívá k jejich životní úrovni. Průměrná mzda zaměstnanců na plný úvazek v Německu činila v dubnu 2022 hrubého 4 105 eur.

Constantin Schreiber je nejmladší moderátor televizních zpráv Tagesschau; každý den přináší špatné zprávy z domova i ze světa. Nyní napsal knihu o tom, jak se vyrovnává s bolestí světa. „Téměř každý z našeho okolí to zná, nebo to pozoruje u druhých: Už to nemůžu slyšet, už to nechci vidět. Je to všechno hrozné. To přesycení špatnými zprávami je podle mě vlastně mainstream,“ říká Schreiber.

Přemýšlí o strategiích, kterými se dá trénovat štěstí: cestováním, humorem, stmelením rodiny, setkáváním se s přáteli, pobytem v přírodě nebo hrou na klavír, kterou pro sebe znovu objevil po dlouhé pauze. „Smysl pro krásu nám přináší pocit štěstí,“ píše Schreiber. „Cokoli nás inspiruje ke kráse, způsobuje v mozku chemickou reakci, díky níž se cítíme dobře,“ cituje vědecké poznatky. A i když to zní od moderátora televizních zpráv poněkud paradoxně, má ještě jednu dobrou radu: „Prostě vypněte.“

Ne, není to útěk z reality. I mladý moderátor pochopil, že život bude takový, jak si ho sami zařídíme.