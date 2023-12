Tipy na stylové dárky pro ženy: Perly, vlněný svetr nebo tvorba vlastního parfému

Svetr od MIK

Designérka Jana Pešatová Mikešová byla jedna z prvních, kdo se v tuzemsku pustil do pletenin. Nechávala si dovážet kvalitní příze, které nebyly ještě před deseti lety zdaleka tak dostupné jako dnes, a vlnu si dokonce nějakou dobu sama předla. Dnes už vypadá výrobní proces její značky MIK jinak. Na produktech se toho ale změnilo jen málo: základem je právě kvalitní měkká vlna a minimalistické modely. Jana Pešatová Mikešová, jejíž tvorbu můžeme najít ve vinohradském concept storu Kvartýr, má v nabídce zimní čelenky, čepice, šály, objemné hřejivé svetry nebo stylové vesty.

Denní krém od Saint Charles

Tohle není žádný kosmetický start-up. Lékárnu Saint Charles založili roku 1886 ve Vídni a její mladší sestru pak světu představili v roce 2006. To tehdy převzal charismatický lékárník Alexander Ehrmann onu historickou lékárnu a na jejích základech založil svou vlastní značku Saint Charles. Chtěl ukázat, jak novátorsky lze pojmout tradici farmacie založené zejména na přírodní síle bylinek. Rakouská značka, kterou lze u nás koupit v beauty store a e-shopu Byssine, má v nabídce stovky produktů. Vedle rozhodně nešlápnete s denním krémem s lipovým květem, maceškou a meduňkou nebo s hutným vyživujícím balzámem na rty a tváře.

Kabát od Zuzany Kubíčkové

Pokud máte doma milovnici módy, dopřejte jí luxus v podobě nadčasového kabátu od české módní návrhářky Zuzany Kubíčkové. Ta si na letošní zimu připravila hned dvě novinky z kolekce Prêt-à-Porter. Jednou z nich je dlouhý kabát klasického střihu z alpaky, kašmíru a virgin vlny v petrolejové barvě, další pak kratší černý kabátek s praktickým páskem. Ano, oba dva jsou investice, jestli tedy pokukujete po něčem dostupnějším, Zuzana Kubíčková zařadila do nabídky i elegantní kožené peněženky, brože, barety nebo rukavice.

Parfém od Perfumed Prague

Bude to trochu zvláštní dárek. Až si bude dotyčná rozbalovat krabičku do značky Perfumed Prague, objeví v ní poukaz a prázdný flakon. Ten naplní na individuálním workshopu, kde si může namíchat vůni podle svého výběru. Bude to vůně, kterou nebude mít nikdo jiný, ale také vůně, na jejíž tvorbu bude dohlížet a její vyznění korigovat sama zakladatelka značky. Tvorba vůně trvá hodinu a na jejím konci si každý odnese autorský parfém buď v 50 ml nebo 100 ml balení.

Boty od Rihanny

Boty Creepers mají dlouhou historii. Jejich typický design (vysoká plarforma) byl poprvé představen už ve 40. letech minulého století. Ty od značky PUMA byly uvedeny na trh už v září 2015. Další rok byl model vyhlášen časopisem Footwear News teniskou roku. A letos? Letos se tenisky dočkaly další spolupráce se zpěvačkou Rihannou, která jim pod záštitou své značky FENTY dala nový, odvážnější háv. Její drop tenisek Crepper Phatty přináší tři barevné kombinace - nadčasovou černo-bílou, královsky modrou se žlutým pruhem a levandulovou s třešňově červeným postranním pruhem.

Šperk od VONA

Klara Marie Bliss je australsko-česká designérka, studentka kostýmového designu na prestižní Antwerp Royal Academy of Fine Arts. Začínala se spodním prádlem vyráběným ze zbytků látek, nyní tvoří hlavní směr její tvorby originální šperky. Na jejich výrobu používá říční perly, ale i pryskyřici nebo stříbro. Za pozornost stojí její poslední kolekce BANSHEE pojmenovaná podle mystické víly, která svým lkaním věští smrt. V řadě najdeme šperky připomínající živočichy ze dna oceánu, ale i rozměrné náušnice evokující rozkvetlé exotické květiny.

Keramika od TYFORMY

Studio Tyformy bylo založeno v roce 2011 a vede ho Pavla Vachunová, absolventka ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM. Ve své tvorbě propojuje tradiční řemeslo s inovacemi, které se často pohybují na hranici možností samotného materiálu. Novinkou studia jsou nové barevné kombinace kolekce Dekopr. Ta, třeba na malém šálku na espresso, kombinuje jednoduché, selské tvary nádobí a plastické zdobení. To se netradičně vyrývá do používaných sádrových forem, čímž se kolekce mění vždy po několika odlitých kusech.

Scrunchie od Ze sna

Za projektem Ze sna stojí Yveta Petrásková, původní profesí restaurátorka s více než 18 let trvající praxí v rekonstrukcích původních lidových krojů. Tradiční rukopis se odráží i v její nové tvorbě, v níž se zaměřuje na výrobu designových pyžam nebo nočních košil. V nabídce má tahle malá značka z Bořetic i jednoduché gumičky do vlasů, takzvané scrunchies. Koupit se dají nejen v olomouckém Object concept store a na jejich webu, ale i na e-shopu Ze sna. Bude to tvídová, nebo ty které připomínají modrotisk?

Čepice od Buffet Clothing

S touhle jednoduchou čepicí od mladé slovenské značky Buffet Clothing neuděláte chybu. Je vyrobená z přírodních materiálů, je unisexová a skvěle doplní každý zimní outfit. Pořídit se dá hned v několika barevných, materiálových a střihových provedeních: v nabídce je verze z alpaky nebo merino vlny, barevně pak můžete sáhnout po černé, lila, královsky modré, hnědé, nebo kostkované fialovo-zelené.