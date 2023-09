Její kabelku vynesla paní prezidentová. Kvůli malé dceři jsem ji dokončovala po nocích, říká designérka

Jak být matkou a zároveň nepřestat tvořit? Proč se absolventka prestižní britské školy nevěnuje módě v zahraničí? A platí první dámy za kabelky jako běžné zákaznice?

Ještě vám nebylo ani třicet, a to jste loni dokončila magisterské studium na Central Saint Martins, máte úspěšnou značku, oblékla jste českou první dámu a v náručí právě houpete sedmiměsíční miminko. Jak jste to všechno zvládla?

Postupně. Mám teď opravdu ráda takové ty komentáře: „Tak práce do jednoho roku dítěte je v pohodě, ne? Přece ho položíš a ono dvě hodiny spí.“ No, tak dcera spí během dne pouze v jedoucím kočárku a postýlku máme v ateliéru jen na hraní. (směje se) Ale miminko spí poměrně dobře v noci. Přes den se proto věnuji věcem, které můžeme dělat spolu – sháníme látky, chodíme po schůzkách. V noci kreslím a šiji. Už před dítětem jsem ale byla zvyklá pracovat do noci, takže mě to nerozhodilo.

Musím zmínit i vaši expozici Dotek hedvábí, která je k vidění až do konce září v prachatické galerii Neumannka. K čemu je úspěšnému designérovi dobrá výstava v malém městě?

Do prachatické galerie mě doporučila designérka Helena Dařbujánová, s níž dlouhodobě spolupracuji. Tamhleta růžová taburetka Makronka je právě od ní. Popravdě jsem docela překvapená, jaký má výstava ohlas. Myslela jsem, že to bude jen pro radost, takové ozvláštnění léta. Ale na vernisáž přišla spousta lidí. Snad víc, než když jsme pořádali akci v Praze. A má i prodejní ohlas, což je bezva.

Letos byla vaše práce vidět i díky naší první dámě. Eva Pavlová oblékla šátky z vašeho ateliéru na oficiální cestu do Německa a Polska, s vaší kabelkou v ruce se zdravila s novým britským králem Karlem III…

To byla radost i stres. V den návratu z porodnice jsem se dozvěděla, že musím opustit svůj ateliér. Myslela jsem si, jakou nebudu mít pohodu, a nakonec to byl totální úlet. Kabelku pro paní Evu jsem tak dokončovala, když jsme se stěhovali na novou adresu. Mé dceři nebyly ani tři měsíce. Takže to bylo: nakojit, stěhovat, v noci pracovat. Bylo to už nad mé síly. Ale nakonec jsem za to ráda, protože teď pracujeme v opravdu krásném prostředí. A pokud jde o kabelku na recepci před korunovací, bylo to krásné uzavření jednoho velkého kruhu, protože jsem v Londýně několik let studovala.