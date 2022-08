Černá barva a jednoduché tvary. To nevyjde z módy nikdy, říkají designéři

Lidovky.cz: Vlastní značku jste založili před několika lety, od té doby jste ušli dlouho cestu nejen co se týče práce, ale také v soukromí. Vzali jste se a nedávno jste přivítali v rodině dalšího člena. Jak vám teď jde výroba s malým miminkem?

Je to tak. Poznali jsme se před dvanácti lety, dva roky na to jsme založili značku Bodline a začali jsme vyrábět zavazadla z kůže. Před třemi lety jsme měli svatbu a teď máme doma půl ročního chlapečka. Byla to jízda. Teď s miminkem je to ještě výživnější. Oba pracujeme, oba jsme na mateřské, takže se tak střídáme. Zatím nám to vyhovuje. Sdílíme spolu všechny aktivity, zážitky, radosti i starosti, to nás spojuje a klape nám to i v soukromém životě i v práci. Naše švadlena musí tedy šít víc kabelek, ale vůbec to nevadí, naštěstí jí výroba baví.

Designéři a manželé Jitka a Matouš Satorianovi

Lidovky.cz: Pracujete s hovězí kůží, překvapuje vás ještě po letech tento materiál?

Kůže nás překvapuje neustále. Je to tím, že používáme kůži, kterou už v koželužnách upraví a každá úprava je trochu jiná. Někdy je kůže pružnější, někdy tužší. Když vytváříme nový střih, tak nás vždycky kůže překvapí, co zvládne za prostorové tvary, a jak každý střih vypadá v kůži skvěle. Občas se stane, že některé zákaznici po sedmi letech vyměňujeme na kabelce zip a to nás pak dokáže překvapit, jak kůže pořád drží a vypadá po používání stále dobře. Je ale potřeba se o kabelku správně starat.

Lidovky.cz: Nedávno jste začali prodávat batoh, který se může změnit na kabelku.Máte pocit, že to je díra na trhu?

Popravdě nevíme, jestli je to díra na trhu, protože trh zavazadel nesledujeme. Ale obecně, když se podíváme kolem sebe na to, co lidi nosí, myslíme, že je stále málo kvalitních, nadčasových kabelek i batohů. Když máte dva v jednom, je to tak praktická věc, že si ji zamiluje každý. Po takovém malém batůžku a kabelce v jednom jsem toužila, tak jsme ho vytvořili a nenosím nic jiného.

Lidovky.cz: Dnes už nosí úplně běžně mnoho žen právě batohy, odráží se to nějak i na prodeji u vás - kupují lidé víc kabelky nebo zavazadla na záda?

Nejvíce u nás ženy kupují pořád kabelky. Možná je to ale tím, že máme největší výběr právě kabelek. Ale je pravda, že v poslední době se hodně prodávají i právě kabelko-batůžky.

Lidovky.cz: Jak moc se na vaší práci podepsala pandemie? A jak jste ji zvládli vy?

Z počátku to byl šok a prodeje hodně klesly. Zapojili jsme se do pomoci šití roušek potřebným a také jsme naše roušky nabídli k prodeji. Naše zákaznice si je od nás kupovali a postupně se zase rozjel prodej i kožených výrobků. Hodně nás v tu dobu podrželi naši stálí zákazníci. Už měli s našimi výrobky zkušenost a nevadilo jim koupit si i v té nelehké době dražší věc. Už prostě věděli do čeho jdou, a že jim výrobek opravdu vydrží.

Lidovky.cz: Ani současná situace, kdy inflace roste, každým dnem, moc nenahrává tomu, aby lidé utráceli. Pocítili jste to na prodejích?

Bylo to podobné jak s pandemií. Na začátku zdražování prodeje klesly. Postupně se ale prodeje zase rozjely. Máme štěstí že naši zákazníci nezůstanou u jednoho výrobku, takže se na značku nabalují nový lidé, ze kterých se stanou stálí zákazníci, co se vracejí. To je naše velká výhoda a jsme za to moc vděční. Na druhou stranu pokračuje zdražování dál. Kromě energií zdražil i materiál, anebo třeba dopravci, a tím pádem poštovné. Snažíme se zdražování vyhnout, protože máme strach, že by si pak lidi mohli věc, jako kabelku v rámci šetření odpustit. Tento problém mají ale všichni výrobci stejný. Takže až čas ukáže, jak se věci vyvinou.

Lidovky.cz: Kůži se snažíte zpracovávat tak, aby vám ji zbylo co nejméně a neplýtvali jste. Je to možné vždy?

Kůže je přírodní materiál a proto na ní mohou být občas patrné optické „vady“ ze života zvířete jako jsou zarostlé jizvy, šrámy a podobně. Takže nám jde při výrobě o to se vadám vyhnout. Některé vady jsou jen kosmetické a nemají vliv na kvalitu. I přesto se na každou „vadu“ díváme individuálně, jestli je to vizuálně dobré, nebo se jí raději vyhneme.

To se ale podepisuje na tom, že na velkou kůži se vejde jenom několik „bezvadných“ velkých dílů na velké kabelky. Proto na zbylé části pasujeme díly na menší kabelky a na ty nejmenší kousky se snažíme dostat nejmenší věci, jako jsou třeba pouzdra na klíče, nebo náramky. Takže to celé trochu připomíná skládání puzzle. I přes veškerou snahu ale zbyde dost materiálu, který nechceme vyhazovat, a ten pak jednou za čas věnujeme nějaké tvořivé dílně, anebo škole .

Lidovky.cz: O kůži je nutné se starat, to už se dnes často zdůrazňuje, co by se s ní ale stalo, pakliže bychom ji zanedbávali?

Kožené výrobky, hlavně boty, rukavice, ale i kabelky je dobré nechat občas odpočinout. Proto je dobré mít třeba kousky dva a střídat je. Kdyby se nosila jedna věc stále dokola, projeví se na ní tlak a boty nebo kabelka bude tak trochu vytahaná. Také impregnace je důležitá v tom, že ochrání kůži před vlhkostí. Kdyby se neošetřovala, může se poškodit její obarvení a celkově vlhkost pronikne do hloubky a opakovaným schnutím může kůže časem praskat. Prostě se vysuší stjeně jako naše kůže na rukou a pak rychleji stárne.

Lidovky.cz: Vaše práce závisí pouze na vás, máte čas jet na dovolenou?

Naštěstí nejde v naší práci o život, takže můžeme kdykoliv vyhlásit dovolenou a jet si odpočinout. Dáváme to samozřejmě našem zákazníkům dopředu vědět, třeba na e-shopu nebo v emailu, takže si můžou naše výrobky objednat s předstihem. Super také je, že si naše kabelky a batohy můžou koupit kdykoliv v našem sdíleném obchodě Backyard v Praze bez ohledu na dovolenou.

Lidovky.cz: Prosazujete myšlenku, že oblečení ani doplňky by se neměli doma hromadit. Recyklujete nějak výrobky, které se nepovedou či je rozdáváte?

Většinu z nich rozdáme třeba kamarádkám nebo rodině. Občas se jich ale nahromadí víc, hlavně když zkoušíme nové střihy, nebo se občas stane, že se po ušití objeví na kůži nějaká velká vada, které jsme si při výrobě nevšimli. Ty hezčí kousky občas dáme na prodej za symbolickou cenu do obchodu Backyard. Myslíme si, že si takový kousek někdo rád uloví.

určitě Vydrží kožené doplňky opravdu celý život?

Některé kabelky opravdu mohou celý život vydržet. Je ale důležité se o ně dobře starat, nenosit je non-stop a nechávat je občas odpočinout a hlavně se k nim hezky chovat. Nic není nerozbitné a žádný materiál nebude vypadat jako nový stále. Čas, tření, vlhkost, divoké zacházení, to vše se na kabelce projeví. Kůže je ale opravdu úžasný, trvanlivý materiál a určitě vydrží třicetkrát déle než syntetické koženky.

Lidovky.cz: Co podle vás nikdy nevyjde z módy?

Určitě láska a odvaha být sám sebou. A po té módní stránce určitě nevyjde nikdy z módy černá barva a jednoduché tvary.