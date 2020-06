Virtuální přehlídka. Česká centra se zapojují do Roku Adolfa Loose

Od narození významného architekta Adolfa Loose uběhne letos 150 let a rok 2020 byl vyhlášen jeho rokem. Česká centra se do těchto oslav zapojují programem Adolf Loos – Pioneer of Modern Living, speciálně připraveným pro on-line prostředí.

Do domu s interiéry od Loose v Plzni se možná přestěhuje muzeum Prostřednictvím facebookové a instagramové platformy se návštěvníci seznámí nejen s průřezem Loosovy tvorby v Čechách i na Moravě, realizacemi jeho staveb, ale i s jeho pozoruhodnou osobností.

Půlroční virtuální cesta po stopách Adolfa Loose – i tak lze nazvat cyklus připravený Českými centry. Průvodcem bude speciálně vytvořená facebooková stránka, která provede virtuálního návštěvníka všemi Loosovými realizacemi v Čechách a na Moravě a současně zájemce i návštěvníky blíže seznámí s osobností architekta, který je pro své výroky často označován jako kontroverzní.

Projekt Adolf Loos – Pioneer of Modern Living začíná 18. 6. 2020 v 18 hodin streamovanou prohlídkou Winternitzovy vily s architektem Adamem Gebrianem v rámci programu „Překvapivé stavby“ na Mall TV, který je zároveň součástí on-linové verze prestižního Londýnského festivalu architektury (London Festival of Architecture, 1.–30.6. 2020). Další streamovaná prohlídka proběhne 23. 7. Tentokrát půjde o návštěvu interiéru Bauerova zámečku v Brně, kde on-line návštěvníky doprovodí architektka Lenka Štěpánková. Ve čtvrtek 20. 8. si na své přijdou i zahraniční diváci, neboť je čeká premiéra otitulkovaného dílu pořadu Překvapivé stavby. (Adam Gebrian se v něm tentokráte zaměří na plzeňské interiéry).

Nabídne totiž výběr Loosových citátů a odborné posty kurátora Filipa Šenka. Poslední obsahovou součástí stránky bude prezentace projektů připravovaných v ČR v rámci Roku Adolfa Loose, jehož nadčasové dílo je pro svou vizuální atraktivitu zajímavé také v on-line prostředí.

„Facebooková stránka představí zahraniční veřejnosti Loosovy stavby prostřednictvím sérií fotografií, videí, streamovaných prohlídek, přednášek, ale i glos a citátů. Naší ambicí je zprostředkovat do zahraničí ucelený pohled na dílo Adolfa Loose a současně přiblížit Českou republiku jako zemi se silnou tradicí designu a architektury,“ říká Ondřej Černý, generální ředitel Českých center. „Adolf Loos byl již ve své době velmi kontroverzní postavou a věřím, že v dnešní době by tomu nebylo jinak. Přestože nemusíme a ani nemůžeme souhlasit se vším, co Adolf Loos udělal a co si myslel, musíme si uvědomit, jak ohromný měl vliv na modernu. Stručně řečeno, je jedním z mála lidí, kteří pomohli utvářet moderní svět,“ doplňuje kurátor výstavy Filip Šenk. ČESKÁ CENTRA Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a posilují dobré jméno ČR ve světě. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 25 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.